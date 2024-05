Sábado lluvioso: ocho departamentos están en zona de tormentas

Una alerta fue emitida hoy por a Dirección de Meteorología para ocho departamentos del país. “Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy, sábado”, señalan en el boletín.

Los fenómeno esperados son lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

Alerta meteorológica: departamentos afectados

La zona de cobertura, según el boletín, abarca el centro y sureste de la región Oriental, así como el sureste de la Occidental.

Los departamentos afectados son:

Centro y sur de San Pedro,

Cordillera

Centro y este de Guairá

Oeste de Caaguazú

Centro y este de Caazapá

Centro, este y sur de Itapúa

Sur de Alto Paraná

Sureste de Presidente Hayes

Tiempo para este sábado

Para este sábado, Meteorología anuncia un día con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas para el sur, centro y este de la región Oriental.

El amanecer de hoy se presenta fresco, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas, especialmente en el sur, centro y este de la región Oriental. Esta condición podría persistir incluso hasta la mañana del domingo, principalmente en el sur del país, indicó Celia Sanguinetti, pronosticadora de turno.

En cuanto a las temperaturas, para hoy se esperan máximas entre 23° C y 28° C en el sur, centro y este de la región Oriental, mientras que en el norte del territorio nacional se esperan temperaturas cercanas a los 33° C.

El pronóstico indica que las temperaturas irán en aumento y los vientos soplarán del sector norte a partir de mañana, domingo. Se espera que las máximas oscilen entre 31° C y 36° C para ambas regiones del país tanto el domingo como el lunes.