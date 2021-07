Berizzo: las dudas, los retornos y el probable para enfrentar a Perú

Terminó el margen de error. Ya no hay oportunidad de probar. Es matar o morir. La Copa América 2021 abre la serie de los cuartos de final con la presentación de Paraguay, que mide a Perú desde las 17:00 en el Olímpico de Goiânia. La Albirroja busca el pasaje a las semifinales, pero también está obligada a mejorar el rendimiento, la penosa imagen con la que acabó el Grupo A. Aunque venció 3-1 a la débil Bolivia y 2-0 a la clasificada Chile, los 0-1 contra Argentina y Uruguay fueron pobres: ante la Albiceleste dominó, pero no pateó al arco en ninguna ocasión, mientras que contra la Celeste, atacó pocas veces, pero sin peligro.

Eduardo Berizzo sabe que el certamen es el último crédito de continuidad. Es difícil conquistar el torneo porque Brasil parece imbatible y es el candidato uno y hasta dos y tres. Pero, las decisiones que tomó, insistiendo con Gastón Giménez o sacando a Carlos González, quien rindió y necesitaba rodaje o mantener a Miguel Almirón, quien arrastraba una carga física, que terminó generando un edema muscular y sacando al zurdo del choque ante los incaicos. No acertó el técnico, no acierta. Los errores son propios, sin que nadie obligue a los mismos. Ahora, cambia de nuevo, modifica en cada línea con el fin de avanzar, pero primordialmente, de jugar bien.

En defensa, Gustavo Gómez vuelve luego de descansar en el último duelo. El central es dupla de Junior Alonso en una zaga que mantiene a Alberto Espínola como lateral por derecha y que podría seguir con Héctor David Martínez, pero por izquierda en lugar de Omar Alderete. El hombre que ocupa el lugar todavía no está definido, pero la puja es entre el central de River Plate y el exCerro Porteño, que tiene futuro en el Valencia de España. En el mediocampo, la principal duda es Ángel Cardozo Lucena. “Está bien, cumplió con el entrenamiento de hoy (ayer), estamos expectantes de su evolución. Mañana (hoy) decidiremos su inclusión en el equipo”, comentó el técnico.

Cardozo Lucena está con una molestia muscular y si no llega en condiciones, Robert Piris da Motta es el candidato uno para reemplazar al volante. Pero ojo, Berizzo puede sorprender: Braian Ojeda. El mediocampista de Olimpia, que no sumó ningún minuto en el certamen, gustó al entrenador en las últimas sesiones. Por estas situaciones, el acompañante de Mathías Villasanti no está definido. Sin determinar aún el esquema, Santiago Arzamendia va por izquierda: puede jugar como carrilero de una línea de cinco o un cuarto mediocampista. En ataque, Alejandro Romero Gamarra sustituye a Almirón y complementa a Ángel Romero y Carlos González en ofensiva.

Romero Gamarra regresa a la titularidad luego del buen partido, que incluyó gol, contra Bolivia, en el estreno del combinado nacional. El diestro repitió contra Argentina, pero quedó fuera del once inicial ante Chile y Uruguay. El exNew York Red Bull será un mediapunta por derecha y el otro Romero, arranca por izquierda, donde mejor rinde para encarar, desequilibrar y hasta hacer diagonales. Con el posible formato de 5-2-2-1, el probable es Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez u Omar Alderete, Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena o Robert Piris da Motta; Alejandro Romero Gamarra, Ángel Romero; Carlos González.