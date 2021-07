Las 18 albirrojas que jugarán los amistosos

Durante el mediodía de este sábado, Epifania Benítez, seleccionadora de la Sub 20 femenina de Paraguay, compartió la nómina de convocadas para los encuentros amistosos que disputará la Albirrojita ante equipos universitarios de Estados Unidos.

CONVOCADAS

Porteras

Araceli Núñez (Cerro Porteño)

Soledad Belotto (Sol de América)

Defensas

Sofía Almirón (Sol de América)

Hanna Núñez (Cerro Porteño)

Luz Silva (Cerro Porteño)

Fiorella Martínez (Libertad-Limpeño)

Giovanna Mingo (Libertad-Limpeño)

Loren Jara (Sol de América)

Volantes

Yanina Servín (Cerro Porteño)

Monserrath Ayala (Minas Brasilia Futebol - Brasil)

Valeria Benítez (Sol de América)

Nabila Perruchino (Sol de América)

Fátima Acosta (Libertad-Limpeño)

Gabriela Ibáñez (Sol de América)

Atacantes

Erika Cartaman (Barcelona Sporting Club - Ecuador)

María Melgarejo (Deportivo Capiatá)

Sofía Oviedo (Libertad-Limpeño)

Tais Leiva (Cerro Porteño)

#AlbirrojaFEMSub20 ⚪🔴



📄 Lista de jugadoras convocadas por la DT Epifania Benítez.



📅 U.S. Universities Tour - Agosto 2021



🔗 https://t.co/NBM5pOGpRe



¡Con todo, chicas! 💪#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/k3l8DoNZwk — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 24, 2021

Amistosos

Viernes 6 de agosto

-Oral Roberts University vs. Paraguay, en el CASE Soccer Complex - Oral Roberts University, a las 19:30.

Domingo 8 de agosto

-University of Tulsa vs. Paraguay, en el HURRICANE Soccer & Track Complex - University of Tulsa, a las 19:30.

Martes 10 de agosto

-University of Central Arkansas vs. Paraguay, en el BILL STEPHEN Soccer & Track Complex - University of Central Arkansas, a las 19:30.