El precio del silencio en los estadios

A pesar de las medidas preventivas, como el confinamiento total, no se pudo evitar el impacto de la pandemia del covid-19 y que trajo grandes consecuencias económicas a todas las actividades comerciales y la industria del fútbol no fue la excepción.

En el lapso de casi un año y medio (marzo 2020 a julio 2021), la falta de espectadores en las canchas, la caída de sponsors y la reducción del mercado de transferencias causaron estragos en todos los clubes. A nivel global, los primeros síntomas de una crisis económica empezaron a sentirse y todos los clubes partieron por tomar medidas austeras en un intento de supervivencia hasta volver a la normalidad.

Datos proporcionados por la FIFA a finales del 2020 indicaban que la pandemia del coronavirus supondría un coste de 14.000 millones de dólares al fútbol mundial. Además se anunciaba una caída de más de 1.720 millones de dólares a nivel global sólo en el monto de las transferencias que pasaron de ser US$ 7.350 millones en 2019 a 5.630 millones en el 2020.

La UEFA, por su parte, reportó una pérdida estimada en ingresos de 8.700 millones de euros. Dentro de Europa, sólo el mercado español estima que un año el impacto económico total rondaría los 2.000 millones de euros. Es tal la crisis en el rubro, que llevó a un equipo de primera, como lo es el Barcelona, a pedir un crédito por 525 millones de euros para poder pagar a sus jugadores.

Efecto expansivo del virus

Considerando que Europa es el mercado más atractivo al que se exportan jugadores latinos, la crisis instalada en el fútbol europeo se traduce en un recorte de gastos innecesarios y menor importación de jugadores, lo que termina de golpear a la economía del fútbol latinoamericano. De acuerdo a Gerardo Molina, CEO de Euroamericas Sport Marketing, en Latinoamérica las pérdidas debido al covid oscilan los US$ 3.400 millones, mientras que el crecimiento de los pasivos generales en todo el continente es de un promedio del 45%. Sólo en términos de transferencias, en enero de 2021, las operaciones habían caído un 40% en cantidad y 50% en valor. Siendo Brasil y Argentina los líderes en venta de jugadores en el mundo es interesante analizar su situación.

En Argentina varios de los clubes de la Primera División se encontraban con deudas bastante grandes ya en 2019 que se vieron agravadas con la pandemia. Tal es así que el Banco Central de dicho país emitió un informe con un ranking de los clubes más endeudados entre los que se encontraban en primer lugar con una deuda de US$ 9.600.000 San Lorenzo de Almagro, seguido por River Plate con US$ 7.400.000 en segundo lugar. El ranking lo completaban Estudiantes, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Independiente, Racing y hasta Boca Juniors.

Paraguay no es la excepción a esta crisis futbolística.

Con el respirador en casa

En el fútbol paraguayo no es muy distinto al de los países de la región. Las causas que incrementaron el desequilibrio económico son las mismas en todas partes: falta de venta de entradas, caída de sponsors, imposibilidad de venta de sus jugadores, etc. Una investigación realizada por la Agencia “23 Sports” y la consultora Nauta calculaba una pérdida total superior a los US$ 30.000.000, de los cuales, alrededor de US$ 5.700.000 eran sólo en concepto de venta de entradas.

Este mismo estudio ubicaba a Cerro Porteño y Olimpia como los más afectados por la ausencia de hinchas en los estadios, teniendo cada club una pérdida aproximada de US$ 2.500.000 en 2020.

También apuntaba a un monto de pérdida altamente millonario en los derechos televisivos y más de 8.000.000 dólares en concepto de patrocinios.

Fuera de estas proyecciones, y muy a pesar del intento de auxilio que hizo la Asociación Paraguaya de Fútbol al adelantar pagos por derechos televisivos a la Primera y Segunda División, las secuelas de la enfermedad no tardaron en verse.

Actividad “extra”

La crisis económica alcanzó tal punto que varios jugadores debieron valerse de la creatividad y usar otros talentos para sobrevivir. Fueron casos que demuestran que las finanzas de los clubes no estaban preparadas para un contexto pandémico. Estudios realizados por expertos en el World Football Summit con colaboración de SPSG Consulting, demuestran que la recuperación en Latinoamérica será lenta y el impacto económico se seguirá sintiendo más allá de la inminente reapertura de las canchas al público.

Salir de esta situación será un desafío complejo que no terminará sólo con volver a las canchas pues la reactivación económica debe darse a nivel global y debe instalarse un análisis y aprendizaje sobre las dinámicas económicas con las que se manejó siempre el fútbol. En este nuevo escenario en el que todos deberán aprender a convivir con el virus que se instaló de forma permanente, también el fútbol deberá replantear la adaptabilidad de su modelo de negocio ante un panorama incierto.