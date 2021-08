La vuelta del público a los estadios

“El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en coordinación con la Secretaría Nacional de Deportes podrá autorizar la presencia de público en los estadios, conforme con el protocolo previamente aprobado por la cartera sanitaria”, indica una parte del decreto del Gobierno.

Esto significa, como ya lo adelantó el Dr. Gerardo Brunstein, que un 20 % de la capacidad de los estadios serán utilizados para que ingrese el público. La aclaración es que será el 20% en todos los sectores habilitados del estadio, que haciendo el cálculo es igual al 20% de capacidad del mismo.

Las personas que quieran asistir a los partidos deberán obligatoriamente tener las dos dosis de la vacuna anti Covid. Los que tienen una dosis y desean ir a observar algún partido deberán realizarse el test correspondiente y si da negativo podrán ingresar sin inconvenientes.

La Dra. Adriana Amarilla, del Ministerio de Salud, señaló en la 730 AM, ABC Cardinal que los que no tienen ni siquiera la primera vacuna no podrán ingresar a los estadios de fútbol ni siquiera con el test negativo porque se los considera vulnerables.

Este miércoles el Dr. Gerardo Brunstein estará dando detalles con relación a la vuelta del público a las canchas y confirmará si será desde esta fecha que se viene que será la séptima del Clausura, o será desde la octava.