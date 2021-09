Fabián Balbuena y un fuerte mensaje para los paraguayos

Paraguay disputará el jueves un partido clave, que puede definir el futuro de la Albirroja en el camino a Qatar 2022 y la continuidad de Eduardo Berizzo. El combinado nacional recibirá a Venezuela, el último de la tabla y el único rival al cual venció en las Eliminatorias Sudamericanas. En la víspera del choque en el Defensores del Chaco (18:30), Fabián Balbuena, quien respaldó el trabajo del entrenador, envió un fuerte mensaje a todos los paraguayos.

“No crean en todo lo que sale en la prensa, es una de las cosas principales que me tocó vivir en Brasil, muchos periodistas... no muchos, no todos, no quiero generalizar tampoco, pero la mayoría de los periodistas tiran informaciones por tirar, cosas que no son ciertas. La gente, el noventa y cinco o el noventa y ocho por ciento, todo el mundo, sigue las redes sociales y leen y creen en lo que se dice. Hay que atender eso y ese mensaje quiero darle a la gente”, expresó.

Las palabras de Balbuena, experimentado y referente de la selección, al parecer buscan desmentir la revelación de que el plantel rechazó a Aldo Bobadilla como sustituto de Berizzo. Los jugadores tienen diferencias con el coordinador de las inferiores, que fue el plan de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ante el deseo de rescindir con el argentino. “Sean optimistas y sigan creyendo así como nosotros lo somos”, finalizó el futbolista del Dinamo de Moscú.