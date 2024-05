Priorizan arreglo de avión usado por Santi antes que más casas

Casi US$ 2 millones que debían utilizarse para el proyecto habitacional Che Tapýi I del MUVH serán usados en la reparación de un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya para que use Santiago Peña. El proyecto apuntaba al sector indígena en situación de extrema pobreza. Por el momento, no hay rastros de algún llamado a licitación.