Victoria con poco sabor

Los goles y nada más que agregar

Mal, otra vez. No hay mejoría y el triunfo no debe tapar el pésimo rendimiento general. La selección fue calidad y resolución individual. El arranque de cada tiempo fue clave porque en el resto del partido, retrocedió, miró y atacó por casualidad.

El 1-0, un remate en carrera de Martínez después del pase de Ángel Romero, fue producto de un arranque arrollador. Ese tramo fue el mejor momento de la Albirroja, que posteriormente regresó a la faceta conservadora, como si jugase de visitante o haya convertido en los últimos minutos.

Luis Amarilla, el único punta en el esquema 4-1-4-1 contra el último de la tabla, comenzó a despegarse del resto, frenado atrás y corriendo detrás de los venezolanos, sin anticipar ni ganar en el uno contra uno, principalmente sobre Soteldo.

Las veces que el equipo recuperó, fue lento, predecible y nunca desdobló para sorprender o elaborar una acción en conjunto, juntando a los tres Romero para respaldar a Amarilla, que cada vez que participó fue por un balón largo.

Si el rival, limitado y dependiente, tenía un mayor poder ofensivo, la historia en la primera etapa debía ser otra. El palo, sobre el final, terminó salvando la ventaja. En la complementaria, el inmediato tanto de Romero Gamarra, con una nueva asistencia de Ángel, fue un bálsamo, una paz que se extendió hasta los noventa, cuando de pelota parada por una falta inocente de Hernán Pérez, terminó en el tanto de Chancellor.

A causa del desgastante trámite, la Vinotinto no tuvo resto físico para por los menos, cargar contra el área de Antony Silva. En el balance final, la victoria es merecida, pero ni ante el peor seleccionado del certamen, Paraguay tuvo un sello de autoridad y un juego que lució.

Tobar, desapercibido

Robert Tobar no tuvo problemas en manejar un partido, que salvo el cruce entre Soteldo y Tacuara, sin polémicas y con pocas fricciones. El único error del juez chileno fue la falta y amonestación a Junior Alonso que acabó en un tiro libre peligroso a favor de Venezuela. No fue infracción y condicionó al defensor.

¿A Conmebol o FIFA?, las críticas

Eduardo Berizzo, entrenador de la selección nacional, si bien habló largo del triunfo sobre Venezuela, también dejó sentada una posición sobre las convocatorias.

“Quiero dejar sentada una posición; a mí me pareció una cosa nefasta haber jugado esta fecha con futbolistas que no vinieron, adulterando la clasificación. Lo digo ahora, si lo decía dos días atrás iban a interpretar como excusa, nos bancamos la ausencia de nuestro jugador (Miguel Almirón)”.

Tiritas a la Conmebol: “No se por qué en marzo dimos una respuesta contundente y en setiembre jugamos; a lo mejor alguien me lo podrá explicar, pero ya le dejo sentado, que yo, Eduardo Berizzo, particularmente estoy en contra de jugar cuando la competencia se ve adulterada por la falta de un futbolista de mi rival, no mío, de mi rival. Si todos los seleccionadores, los diez, no podemos escoger a nuestros jugadores con libertad”.

“Ayudó mucho convertir rápido”

El mediocampista albirrojo, Mathías Villasanti , analizó el triunfo ante Venezuela y comentó: “Fue un partido muy disputado, nosotros sabíamos que Venezuela iba a jugar con nuestra ansiedad, nosotros teníamos que ganar en casa y lo logramos. Venezuela es un equipo que busca tener mucha posesión y sabíamos que teníamos que convertir en los primeros minutos”.

En lo que fue su función en la cancha, mencionó: “El ‘profe’ me pidió un trabajo táctico hoy, cubrir la línea de pase y por suerte salió bien”.

Sobre cómo se dio la victoria de anoche, Villasanti dijo: “Más que nada por la paciencia que tuvimos en los primeros minutos. también ayudó mucho el hecho de convertir rápido. Un partido muy disputado, pero los puntos se quedan casa, y eso ayuda mucho en lo anímico y en la parte emocional del grupo”.

Homenaje a más “héroes”

La telefonía Tigo prosiguió con el programa de homenajes como agradecimiento especial a quienes estuvieron y están en primera línea en los trabajos que se relacionan con el programa sanitario para combatir al covid-19.

Esta vez fue el turno de policías, bomberos y personal de la Secretaría de Emergencia Nacional, quienes estuvieron vibrando anoche en las gradas del Defensores del Chaco, siguiendo las alternativas del partido entre nuestra Albirroja y su par de Venezuela, y con el reconocimiento de todos los presentes.

En el compromiso anterior de nuestro combinado, contra Colombia, los personales de blanco “La otra selección”, fueron los homenajeados. Al igual que en dicha ocasión, el periplo de los agraciados “héroes” se inició con la visita en el local de la telefonía donde se encuentra montado una réplica del vestuario albirrojo.

