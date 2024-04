El desgarrador relato de una víctima del presunto violador serial de Coronel Oviedo

Un presunto violador serial, de unos 35 años, atacó a una mujer y su hija mientras dormían en su casa ubicada en el barrio Calle Hovy, de Coronel Oviedo. El hombre ya habría perpetrado varias violaciones antes en la misma localidad, según las denuncias, y la víctima de este último caso relató en sus redes todo lo que vivió.

Ayer contó que no puede dormir desde el viernes 26 de abril, cuando un hombre intentó violarla y asesinarla. A las 4:00, su marido se despidió y ella cerró la puerta con llave para volver a acostarse, pero después de aproximadamente 20 minutos despertó por ruidos en su casa. Al abrir la puerta de su habitación, se encontró con un hombre vestido con tapabocas, kepis y guantes negros, quien la sometió y amenazó con violarla y asesinarla. “Yo quedé helada, no tuve reacción alguna”, señaló inicialmente. Sin embargo, luego de unos segundos reaccionó y empezó a defenderse.

Lea más: Coronel Oviedo: violador serial fue identificado

El hombre la agarró del cabello y la golpeó en varias ocasiones, mientras que ella siguió defendiéndose como pudo, golpeando su rostro y sus ojos, hasta romper el tapabocas. En un momento dado, el hombre sacó un revólver de su cintura y le apuntó a la cara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Yo me quedo helada sin moverme, pero me percato casi al instante que el arma de fuego no tenía balas, porque la luz pasaba entre el tambor. En ese momento, con la fuerza que solo puedo atribuirle a Dios, me levanto y abalanzo sobre él, logro que tire su revólver y él me sostiene del cuello con su mano derecha”, relató.

El forcejeo continuó hasta que él saca un puñal e intenta clavarla. “Pero el cuchillo se le escapó de las manos y cayó al piso, al lado mío. Al instante agarré y él quiso abalanzarse sobre mí, pero logro darle una puñalada en el pecho”, relató. Ante ello, el hombre le aseguró que ahora sí iba a matarla.

“Mi agresor sigue libre y yo, con zozobra”

En ese instante, la mujer corrió a la habitación de su hija de apenas dos años, logró cerrar la puerta y tiró el ropero para atascarla. “Mi agresor quiso volver a ingresar pero se percató de que ya no podría hacerlo”, detalló.

La víctima contó que, desesperada, llamó 19 veces al sistema 911 de la Policía, pero no tuvo ninguna respuesta, por lo que llamó a sus padres y ellos llegaron rápidamente para atenderla y llevarla al hospital.

“Eso sucedió hace dos días, mi agresor sigue libre y yo en zozobra, con miedo, miedo al monstruo que me espera afuera para lastimarme”, expresó.

La víctima agradeció el acompañamiento y contención de la Policía y la Fiscalía. Agregó que decidió relatar lo que le pasó para que la ciudadanía esté alerta y ayude a encontrar a su agresor, quien ya atacó a otras mujeres. “Hoy yo solo tengo heridas en el cuerpo, que sanarán... Pero a las demás mujeres a quienes pudo coaccionar quién las sana. Yo misma me siento sucia, con asco, con temor, esto no es vida. Las mujeres merecemos ser libres y vivir tranquilas, sin temor de estar a merced de un violador”, finalizó.

Agresor fue identificado: tiene 10 órdenes de captura

El comisario principal Javier Flores, jefe departamental de Investigaciones de la Policía, detalló que ya tienen plenamente identificado al sospechoso y el fin de semana llevaron a cabo dos allanamientos para intentar localizarlo. Se trata de José Asunción Gavilán González, quien ya cuenta con orden de captura por este mismo hecho.

“Si bien en las viviendas allanadas tenemos referencias de que esta persona suele frecuentar, son casas de parientes muy cercanos. No se ubicó a este sujeto pero sí se pudo constatar que estaría en esta ciudad”, señaló.

El comisario resaltó que él “es una persona bastante peligrosa”, tiene 10 órdenes de captura, tres antecedentes y casi todos los casos son por hurtos, robos y coacción sexual. “Es bastante violento en su actuar y se encuentra prófugo en estos momentos”, enfatizó.