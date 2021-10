Partidos suspendidos de Formativas se jugarán desde el lunes

Los mismos debían disputarse en la mañana del sábado en Complejo ODD (Villeta) y Parque Guasu Metropolitano y ya fueron reprogramados. Olimpia-Nacional en la Sub 15, Sol de América-12 de Octubre (Sub 14 y Sub 15) y River Plate-Libertad (Sub 14 y Sub 15).

- Cartelera de reprogramación:

Sol de América – 12 de Octubre en Parque Guasu. Lunes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00)

River Plate – Libertad en Parque Guasu. Lunes: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00)

Olimpia – Nacional en Complejo ODD. Martes: Sub 15 (07:15)

- Resultados de los encuentros disputados el sábado:

Sub 14

Olimpia 2 – Nacional 0

Cerro Porteño 3 – Guaraní 3

Guaireña FC 1 – Sportivo Luqueño 5

Sub 15