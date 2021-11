Formativas: segundo adelanto del torneo, la 16ª fecha

Parque Guasu será escenario nuevamente de algunos encuentros tras la finalización de la Copa Libertadores Femenina que se disputó en nuestro país y dicho predio era utilizado para las prácticas de los equipos. El jueves ya iniciará los encuentros por la 17ª fecha.

- Cartelera:

Sol de América – Olimpia en Parque Guasu. Lunes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Nacional – Cerro Porteño en cancha de Presidente Hayes. Lunes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

12 de Octubre – Guaireña FC en Nikkei Bellmare (Itauguá). Lunes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30). Miércoles: Sub 14 (07:30) y Sub 15 (09:30).

Guaraní – River Plate en Parque Guasu. Lunes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Sportivo Luqueño – Libertad en Parque Guasu. Lunes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Martes: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Miércoles: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

- Próxima fecha: