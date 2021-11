Dos años para ordenar y 10 en saldar deudas en Olimpia

“No hay manera de solucionar un club que debe más de 60.00.000 de dólares y una demanda en FIFA de un día para otro”, expresó el directivo al Cardinal Deportivo. “No se puede hacer magia, se necesita tiempo, paciencia”, aseguró. “Vivo apagando incendios, pero todo eso tengo que hacer porque está dentro de mi olimpismo”, añadió.

El titular franjeado mencionó que la institución cuenta con 4.722 socios y que lo ideal es entre 22.000 a 25.000.

* No hay caso. Mañana vence el plazo para el abono de US$ 5.500.000 al Dínamo Kiev por Derlis González, pero la institución no dispone del dinero. “No queda otra que mordernos la sanción”, mencionó Cardona, quien estima que en el país existen unos 3.000.000 de olimpistas.

* Nuevo “clavo”. Junior de Barranquilla acudió a la FIFA por la falta de pago por el pase del defensor colombiano Jorge Arias (29), que entre el 2018 y el 2020 disputó 55 partidos con la casaca franjeada.

* Pelota en movimiento. Víctor Salazar e Iván Torres serían algunas novedades en el equipo para el juego de mañana en Para Uno frente a Libertad, a las 19:30. Además se anuncia el retorno de Fernando Cardozo. En contrapartida, Antolín Alcaraz, Richard Ortiz, William Mendieta y Roque Santa Cruz serían reservados para la final de la Copa Paraguay, marcada para el próximo miércoles contra Sol de América, en Sajonia.