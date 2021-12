José Verdún: “Quería otros desafíos, otros retos”

Sol de América presentó este jueves a José Verdún como nuevo refuerzo para encarar la temporada 2022. “Voy a tratar de aprovechar. Lo de Guaireña fue algo inesperado por todo lo que me tocó pasar. Les doy las gracias a ellos porque me dieron la oportunidad. Estuve dos años y medio y estuve muy cómodo, pero quería otros desafíos, otros retos”, aseveró.

El Patito indicó que este “es un paso importante. Uno siempre siempre aspira a jugar en clubes importantes y se sabe que Sol es un club importante, que hace las cosas bien y que se maneja de la mejor manera”.

“Después del buen paso que tuve en Guaireña se me dio esto y no lo pude desaprovechar”, acotó en contacto con el Cardinal Deportivo. Acerca de su nuevo equipo señaló que “se sabe que muchos no siguen, pero la base está. Hay que seguir por esa línea, de ser un equipo intenso, ser protagonista y estar en los primeros lugares”.

Debido a malas campañas anteriores, Sol de América tuvo que luchar por no descender y lo consiguió en las últimas fechas, pero el torneo que realizó fue destacable al acabar en tercera posición, por detrás de Cerro Porteño y Guaraní, campeón y subcampeón respectivamente. En el 2022 Sol de América jugará la Copa Sudamericana ante el General Caballero JLM.