Albirroja Sub 20: Expectativas de cara al estreno

El seleccionador manifestó que el sueño es llegar al mundial. “Mucha expectativa y confianza en el trabajo de los chicos. Queremos retribuir con un buen desempeño, lograr el objetivo de clasificar a un mundial”.

Bobadilla expresó además el deseo de seguir con la esencia del futbolista guaraní y a eso agregarle juego. “Que no pierdan su esencia, la garra, el corazón, el centro-cabeza-gol, pero agregarle un poquito el buen juego, el buen trato del balón. Queremos salir a proponer, salir a buscar los partidos, respetando siempre al rival, buscar la manera de llegar, lastimar y cuando no tenemos la pelota, buscar la manera de que no nos lastimen”.

El exportero albirrojo, dijo además que hay una diferencia entre competir en divisiones formativas y en la selección, en la que se convive en la alta competencia. “En formativas se juega de una manera y en selección se juega de otra forma y empezamos a convivir en alta competencia a nivel de selección y eso ayudó muchísimo y también que sepan manejar la ansiedad de llegar a un mundial porque todos sabemos que hace mucho Paraguay no puede lograr”.