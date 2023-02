Libertadores, Huancayo 2-Nacional 1: traspié en la altura

Serie abierta a pesar del resultado

Nacional sufrió los efectos de la altura pero, con mucha inteligencia y orden táctico, contrarrestó de buena forma lo que intentó generar en ofensiva el Sport Huancayo.

Así como se presagiaba, el equipo peruano tuvo el balón, pero no supo qué hacer con él. Buscó de forma insistente hacer daño por el sector izquierdo, pero sin la claridad suficiente para sorprender a la última línea tricolor.

Otra de las cosas que mejor hizo el conjunto albo fue evitar que su rival lastime por el centro y tenga ocasiones para rematar de larga distancia.

Cuando recuperaba el balón, los de Pedro Sarabia buscaron sacar provecho con la velocidad de Brizuela y Martínez, siendo éste el que generó más peligro.

En el arranque de la complementaria el equipo peruano realizó variantes que le dieron mayor dinámica a su equipo. Continuaron insistiendo por ese lado izquierdo, por donde se generó la jugada que terminó en el gol de Escobar.

Tras el gol la Academia se sacudió el golpe, adelantó un poco más sus líneas, arriesgó y sacó provecho de todos los errores defensivos de su rival. Mathías Martínez volvió a ser gran protagonista con una jugada individual que dejó solo a “Peta” Brizuela para poner la paridad.

Cuando algunas piernas comenzaron a fallar, Pedro Sarabia oxigenó su equipo con un par de variantes para seguir conteniendo lo más lejos posible de su arco.

El tramo final fue de mucha exigencia para la última línea tricolor, la cual sacó todas las que pudo, hasta que en el tiempo agregado llegó el segundo gol peruano. La serie está abierta.

La vuelta, en el Defensores

El enfrentamiento de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2023 entre Nacional y Sport Huancayo será el próximo martes 14 en el Defensores del Chaco, a las 21:00.

Si la Academia clasifica, enfrentará al Sporting Cristal de Perú, en una serie a disputarse entre el 21 de febrero y el 1 de marzo. De continuar avanzando, el equipo dirigido por Pedro Sarabia podría enfrentar a Huracán o el ganador del juego entre Zamora y Boston River por el paso a la fase de grupos.

Por esta etapa, Nacional recibe 400.000 dólares. La recompensa en la Fase 2 es de US$ 500.000 y en la 3 es de 600.000. Si supera estos filtros recaudará US$ 1.500.000, asegurándose además 3.000.000 de dólares, con la posibilidad de ir sumando, teniendo en cuenta que el plus por partido ganado es de US$ 300.000.

Juan Massare

@JMassare