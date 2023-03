Bruno Valdez: “Orgulloso de volver a la selección”

“Estoy contento, orgulloso de poder volver a estar en la selección, uno siempre quiere estar acá, representar al país, estoy muy feliz por eso”, señaló en conferencia de prensa.

Sabe que tiene que pelear por el puesto porque hay mucha competencia. “Sabía que tenemos una gran competencia ahí atrás, tenía que buscar un equipo donde pueda jugar y volver a la selección. Mentalizado que haciendo bien las cosas en el club estas cerca de la selección”.

“Hablando con el profesor me dijo que me tiene en cuenta como central, pero para alguna emergencia, uno está disponible. Tenemos varios días de entrenamiento, es un grupo humilde y trabajador con el objetivo claro”, añadió hablando sobre la posición que ocupará y cómo encontró al grupo seleccionado.

Valdez señaló que hay que seguir trabajando y corregir los errores que se tuvieron en las eliminatorias pasadas para cumplir con el objetivo que tiene todo el grupo que es llegar a la Copa Mundial de 2026.

Fue consultado por su momento actual. “Me encuentro muy maduro en estos momentos, siempre me preparé para estar en la selección, estoy contento en Boca Juniors, agradecido por la oportunidad y quiero conseguir cosas ellas para estar siempre en la selección”.

Por supuesto, habló del mundo Boca. “Es intenso, como todo equipo grande, uno tiene que estar bien, no cometer errores y ganar los partidos, hay que pelear por todos los títulos. Con Oscar siempre hablamos, saben que esto es un proceso largo y saben que tendrán su oportunidad, él sabe que la selección es muy importante”, dijo con relación a su compañero de equipo en Boca, Oscar Romero.

En las próximas eliminatorias no tenemos que perder puntos de local. “Sabemos que de locales no podemos regalar nada, tenemos que sacar las victorias importantes acá y luego jugar diferente de visitantes, en las eliminatorias pasadas cometimos muchos errores y tenemos que procurar no cometer más esos errores a lo largo de las próximas eliminatorias”, concluyó.