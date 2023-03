Guaraní y Guaireña abren la novena jornada del torneo Apertura

Guaraní y Guaireña disputan el primer partido de la novena jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. En el único encuentro de este viernes, de una fecha que terminará recién el jueves 30 de marzo, el Aborigen y el Albiceleste juegan en el Rogelio Silvino Livieres: el choque, con el arbitraje de Carlos Paul Benítez y el VAR de Fernando López, empieza a las 19:00.

El Legendario es uno de los dos escoltas del puntero Libertad, que lidera el certamen con 19 puntos. El conjunto de Dos Bocas, que no pierde desde la primera ronda, suma 15 y tiene como objetivo acortar la diferencia para cargar toda la presión al Gumarelo. El entrenador Hernán Rodrigo López recupera a Gastón Gil Romero, no así a Facundo Barceló, quien no fue convocado.

Por su parte, los guaireños están en el décimo lugar de la clasificación y en el noveno puesto de la tabla de promedios. El cuadro de Roberto Torres, quien realiza un cambio en el once con el retorno de José Aruel Núñez por Carlos Duarte, suma seis partidos sin triunfos: desde la victoria 2-1 a Tacuary por la segunda ronda, acumulan tres empates y tres derrotas.

Los detalles de Guaraní-Guaireña