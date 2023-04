Resistencia 0-Olimpia 3: Onda verde para el Expreso Decano

En juego no hubo tres goles de diferencia

Se dice que los triunfos no tienen sustituto y no faltarán los que digan “hay que ganar nomás”, pero para un gigante como Olimpia, tiene mucho que ver la forma en la que se saca adelante los juegos. No se puede decir que Diego Aguirre le cambió la cara ni mucho menos en comparación a Julio César Cáceres, el conductor anterior.

Lea más: Zárate conduce la resurección franjeada

Al Decano le costó encontrarse con su fútbol. Tampoco necesitó emplearse a fondo para marcar la diferencia. Con paciencia fue generando superioridad frente a un rival que mientras estuvo con el arco en cero se sintió cómodo y que luego de recibir el gol, quedó totalmente nublado, sin un plan B.

El nudo fue desatado mediante la pelota parada. La misma fórmula con la que el elenco franjeado había derrotado al líder Libertad. Tiro de esquina de Silva, empalme del debutante Ramón Martínez que dio en el palo y aprovechamiento del rebote de Luis Zárate para su anotación, de zambullida. “Resurrección” futbolística del cuestionado zaguero que llegó a su segundo tanto en el profesionalismo, ambos contra el mismo adversario.

Para tener alguna posibilidad de éxito, el Triángulo rojo tenía que capitalizar las escasas ocasiones generadas. A poco del arranque, Pereira desperdició una brillante oportunidad después de la conexión argentina entre Da Silva y Sombra.

En el segundo tiempo, “Resi” se volvió más competitivo. El duelo fue parejo hasta que Walter Rodríguez le “taló” a Marcos Gómez, siendo expulsado con roja directa. El elenco del “Bajo” se vino abajo.

A partir de ahí, onda verde para el Expreso Decano, acorde a la vestimenta alternativa estrenada. Centro de Otálvaro y testazo de Cardozo para el 2-0. El tercero llegó con un penal cobrado a instancias del VAR por falta de Villalba sobre Bruera, quien configuró la goleada con un potente disparo.

La prioridad es la Copa, dice Aguirre

“Nuestro objetivo es la Copa (Libertadores), pero tampoco descuidamos el torneo local”, expresó el entrenador de Olimpia, Diego Vicente Aguirre (57).

“Quiero armar un equipo que sea protagonista y que pelee en todos los frentes, pero tenemos que ir viendo con cautela el equipo, porque la continuidad de partidos hace que no podamos consolidar un 11″, indicó el estratega uruguayo.

* Andrés Duarte (27). “Nos vamos tristes. Estábamos bien y nos hacen tres goles de la nada”, mencionó en defensor de Resistencia.

* La Libertadores. Olimpia anunció que el último partido de la fase de grupos contra el Melgar, será en Para Uno, el 27 de junio. Los dos primeros se cumplirán en Sajonia, el martes 18 de este mes contra Patronato y el 8 de junio frente a Nacional de Medellín. Los duelos se desarrollarán en el mismo horario, a las 20:00.