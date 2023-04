Sistema de juego cuestionado en Olimpia

“Jugar con un solo delantero nos está costando mucho”, dijo entre otras cosas el principal referente del plantel de Olimpia, quien al igual que la prensa especializada, considera que necesitan más hombres en ataque para sacar mayor provecho a las jugadas generadas.

El volante de contención dijo que se mandó al ataque “de prepo”, teniendo en cuenta que el entrenador le dijo que se mantenga en la medicancha. “En el segundo tiempo me atreví. No quería que me suelte, pero de caradura pisé el área y por suerte pude convertir”. La fantástica anotación de chilena le dio al Decano el empate 1-1 contra Trinidense. En la ronda anterior, el portador del brazalete había señalado el agónico gol triunfal frente a Tacuary.

Ortiz mencionó que con el ingreso de Marcos Gómez pudo avanzar más, ganando en seguridad al saber que le cubrían la espalda y no tenía que estar tan pegado a los defensores.

* Respaldo total. Diego Aguirre cuenta con el apoyo de las autoridades para su continuidad, aunque se sabe que el entrenador rinde examen de forma permanente. De los 10 juegos dirigidos, ganó cuatro, empató tres y perdió tres.

* Incidentes. Familiares y amigos de futbolistas se enfrentaron en los alrededores del sector preferencial de Para Uno luego del partido del jueves. Todo comenzó por los insultos proferidos a los atletas.

* Más bajas. Brian Montenegro (con contractura en el aductor) y Diego Torres (posible desgarro) no irán a Colombia para el partido del martes contra Nacional de Medellín por la Copa Libertadores (20:00 de nuestro país). El viaje está marcado para mañana, a las 07:00.