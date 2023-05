Libertad se desquita

Enorme triunfo y ventaja pudo ser mejor

El partido en Lima ofreció un tramite friccionado en la primera mitad, luchado, intenso, con un rigor físico al que el equipo de Libertad no está acostumbrado jugando en el plano local.

El dueño de casa, Alianza Lima, buscaba imponer la presión alta, adelantando la zona medular y mandando a sus laterales a cumplir con la faceta ofensiva.

El Gumarelo sabía que iba a encontrar huecos por los costados por las constantes incursiones ofensivas de Vílchez y Lagos, que dejaban huecos en la última línea, que buscaban aprovechar Melgarejo y Villalba.

Fue de esa manera que el Repollero generó la primera sensación de gol en el juego, una recuperación en la zona medular derivó en el cambio de orientación de Diego Gómez hacia el costado derecho, que encontró destapado al extremo Héctor Villalba, “Tito” definió, pero entre el guardameta Saravia y Lagos evitaron la caída de su portería.

Alianza no lograba quebrar la última línea visitante y recurrió a los disparos de media distancia que encontraba siempre bien posicionado a Martín Silva, quien respondió las veces que fue llamado a intervenir.

Libertad logró quebrar el cero el final de la primera etapa, mediante un tiro de esquina de Villalba, que el portero Saravia desvió con el pie izquierdo justo a la posición de Santiago García, quien en su intento de que el balón no llegue a Barboza, no hizo otra cosa que introducir el esférico dentro de su arco. Minutos después, el VAR anuló el tanto de Jesús Castillo, que no subió al marcador por una milimétrica posición adelantada de Sabbag, en la acción previa.

En la complementaria, el Gumarelo seguía con el mismo aplomo, incluso mejoró y duplicó su ventaja en una acción originada en un error en el fondo del cuadro peruano, del que sacó provecho Gómez cediéndole el tanto a Lorenzo Melgarejo, quien castigó con una definición sobre la salida del portero.

Posterior a ese tanto Libertad dispuso de ocasiones por la vía del contraataque para ampliar su ventaja, antes del tanto de Vílchez en la adición, que deja al Gumarelo compartiendo el segundo lugar.

Atlético Mineiro revive

Atlético Mineiro se sacudió anoche de su mal inicio en la Copa Libertadores al vencer en casa 2-1 al Athletico Paranaense y se metió de lleno en la pelea por uno de los dos cupos del Grupo G a los octavos de final.

Los rojinegros, líderes de la zona, con siete unidades en cuatro partidos, se fueron adelante en el estadio mundialista Mineirão de Belo Horizonte con una anotación de Alex Santana (51′) . Pero los albinegros, fieles a su guion de juego ofensivo y posesional, le dieron vuelta con un doblete de Paulinho (68′ y 87′), goleador en solitario del torneo, con siete tantos.

Pese a la derrota y la caída de su invicto, el “Furacão” puede asegurar la clasificación cuando reciba a Libertad el 6 de junio. Ese mismo día, el “Galo” visita a Alianza Lima con el objetivo de consolidar su resurrección.

En el Mineirão, cuya grama aún dista de sus mejores tiempos, hubo más voluntades y roces que oportunidades reales de desnivelar la balanza.

Paranaense, con la tranquilidad que da el liderato, jugó el mismo juego que le permitió alcanzar el subcampeonato de la Libertadores 2022.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)