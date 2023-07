Arzamendia, otro retorno en Cerro Porteño

El zurdo Santiago Arzamendia se convierte en el tercer jugador que retorna a Cerro Porteño para este semestre. Cecilio Domínguez y Alan Benítez fueron los confirmados anteriormente.

Lea más: Socios de Cerro Porteño solicitarán la renuncia de Juan José Zapag

El lateral izquierdo de 25 años, que pertenece a los registros del Cádiz, vuelve al barrio a préstamo por un año. Con la camiseta azulgrana, Arzamendia registra 131 juegos, 8 goles y 8 asistencias.

Arza fue vendido al conjunto español en 2021, donde en esta temporada 2022/2023 jugó 13 partidos. El 19 de mayo fue su último partido, ingresó 2 minutos.

Por otra parte, ayer saltó la información que Pedro Álvarez saldría a préstamos ya que no sería tenido en cuenta en este semestre, misma situación que se daría con otros futbolistas.

Piden renuncia. Un grupo de socios de Cerro Porteño se reunieron para analizar la situación del club y entre ellos estuvieron presentes los ex candidatos a la presidencia azulgrana Rubén Recalde y Julio Ullón.

La intención es lograr la renuncia del actual presidente Juan José Zapag, a quien responsabilizan de todos los problemas del club. “Antes del partido del domingo eso (pedido de renuncia) tiene que estar presentado en secretaría”, indicó Rubén Recalde a ABC Cardinal.

Seguido, Recalde apuntó: “Hace 14 años venimos por la misma senda y creemos que no vamos a cambiar. Los logros fueron cero y no podemos quedarnos de esta manera. Si vos me preguntas, hoy creo que el club está fundido”.

Por su parte, el presidente Juan José Zapag dejó una respuesta muy fuerte en su estado de Whatshapp. “Cuando tengas más del 2 por ciento de los votos te escucho, oportunista del Gobierno. Vividor eterno de las arcas del poder”.