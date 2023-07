Resumen internacional: Show asegurado con Segovinha

Botafogo es un club tradicional carioca, pero no es de los más encumbrados en el fútbol del vecino país. Es el sólido líder del campeonato brasileño, con una campaña de 11 victorias y dos derrotas. Su nuevo entrenador es el portugués Bruno Lage, reemplazante de su compatriota Luis Castro, contratado por el Al Nassr saudí, en el que milita Cristiano Ronaldo.

Los otros entrenadores lusitanos en el circuito son: Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Bragantino), Renato Paiva (Bahía), Pepa (Cruzeiro), Antonio Oliveira (Cuiabá) y Armando Evangelista (Goiás) .

Matías Segovia, que dejó un buen ingreso a Guaraní con su transferencia, asombra con sus dibring y en poco tiempo se convirtió en un ídolo de la afición del “Fogão”, quienes le hicieron el hit funky “Segovinha” por su deslumbrante juego de habilidad. En cada presentación, el show está asegurado.

“Cuando Segovia agarra la bola, miren el drible que tiene, si es que no tenés cuidado, te va a driblar a ti también...”, describe el pegadizo ritmo. El talentoso mediocampista ofensivo actúa de recambio, marcado la diferencia con su técnica y cambio de ritmo. Su adaptación al club fue rápida, ayudado por el experimentado Roberto “Gatito” Fernández, actualmente suplente.

* Juegos de la ronda del Brasileirão. Ayer: Vasco da Gama 0-Cruzeiro 1, Cuiabá 1-Bahía 1, Atl. Mineiro 0-Corinthians 1, Coritiba 3-América Mineiro 1 y Palmeiras-Flamengo. Hoy, 10:00: Santos-Goiás. 15:00: Fluminense- Inter y Bragantino-São Paulo. 17:30: Gremio-Botafogo y Fortaleza-Athletico Paranaense.

Paridad entre San Lorenzo y River Plate

San Lorenzo de Almagro y el líder River Plate igualaron anoche sin goles en el Nuevo Gasómetro, en el partido central del torneo de la Liga Profesional, que consta de 27 fechas. El equipo de la banda roja, del paraguayo Robert Rojas (en la banca), se aproxima a la conquista del título.

La 24ª ronda. Ayer: Estudiantes 0-Racing 0 y San Lorenzo 0-River Plate 0. Hoy, 14:30: Instituto-Tigre y Platense-Sarmiento. 17:00: Vélez-Godoy Cruz. 19:30: Banfield-Arsenal y Defensa y Justicia-Lanús. Mañana, 13:00: Barracas Central-Argentinos Juniors. 15:30: Colón-Belgrano. 18:30: Boca-Huracán. 20:30: Talleres-Unión. Martes, 17:45: Rosario Central-Central Córdoba. 19:00: Independiente-Newell’s. 20:30: Atlético Tucumán-Gimnasia. Top 5: River 54 puntos, Talleres 44, San Lorenzo 43, Lanús 40, Defensa y Justicia 39.

Cerro Porteño, semifinalista Sub 20

Cerro Porteño se impuso anoche sobre el Envigado de Colombia 2-0 y logró su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Chile. El duelo se desarrolló en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los goles del elenco dirigido por Diego Antonio Gavilán fueron señalados por Fabricio Alan Arce (minuto 40) y Juan José Giménez (79). A la siguiente instancia avanzan los gandores de grupos, más el mejor segundo, que es el Ciclón, independientemente a los resultados que se den hoy por la llave C.

* Posiciones, Grupo A: Peñarol 9 pts. (clasificado), Caracas 6 (+2 en goles), O’Higgins 1 y Alianza Lima 1. Grupo B: IDV 9, Cerro Porteño 6 (+3, clasificados), Envigado 3 y Always Ready 0. Grupo C: Boca Juniors 6 (+2), Palmeiras 4, Huachipato 1 y Defensor Sporting 0. Partidos de la fecha: 15:00: Huachipato-Defensor. 18:00: Boca-Palmeiras. La siguiente etapa se desarrollará el jueves.

Libertad-Tigre, con arbitraje chileno

El partido del próximo jueves entre Libertad y Tigre, en la ida del repechaje por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, contará con un staff arbitral chileno. El duelo será en el Defensores del Chaco, a las 20:00, con la conducción referil de Cristian Garay, secundado desde las bandas por José Retamal y Alejandro Molina. El cuarto juez será José Cabero, mientras que en el VAR estarán Rodrigo Carvajal y Gabriel Ureta. La revancha está marcada para el jueves 20, en Victoria. El ganador de la serie enfrentará al brasileño Fortaleza.

El PSG ficha al surcoreano Kang-In Lee

París Saint-Germain y Mallorca llegaron a un acuerdo para el traspaso al campeón de la Ligue 1 francesa del extremo surcoreano de 22 años Kang-In Lee. El joven jugador asiático llegó al fútbol español en 2011 para incorporarse a la academia del Valencia, club con el que debutó en octubre de 2018 cuando aún no había cumplido los 18 años.

Es el cuarto fichaje del PSG para la próxima temporada, tras los del español Marco Asensio (Real Madrid), el eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán) y el uruguayo Manuel Ugarte (Sporting Lisboal).

Vítor Roque, de Paranaense a Barcelona

El joven Vítor Roque (18 años), una de las grandes promesas del fútbol brasileño, ya es jugador del Barcelona, anunció la cadena Globo, que indica que el Athletico Paranaense, su club, aumentó el valor de sus derechos deportivos ante las nuevas ofertas y el Barcelona aceptó los términos de la negociación. La operación se habría concretado en 74 millones de euros (unos 81,1 millones de dólares), la segunda mayor transferencia del fútbol brasileño detrás de la de Neymar en 2013, cuando fue fichado también con el Barcelona.

Inglaterra, campeón europeo Sub 21

Inglaterra conquistó ayer el título del Europeo Sub 21 tras imponerse a España por 1-0 gracias al gol de Curtis Jones. El duelo decisivo se disputó en Batumi, Georgia. El seleccionado inglés ostenta ahora las coronas del Viejo Continente a nivel juvenil de 1982, 1984 y 2023. España, que falló un penal, no pudo completar el triplete, tras ser campeona continental Sub 17 y Sub 19 con la generación de 2000.