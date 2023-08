Cerro Porteño dejó escapar el duelo entre los punteros

Cerro Porteño dejó escapar una buena chance de alcanzar la punta del torneo Clausura al igualar 2-2 frente a Luqueño, en el juego por la séptima fecha. El conjunto azulgrana llegó a los 14 puntos, quedando a dos del líder, Libertad, con el que se enfrentará el sábado a las 19:30, en La Nueva Olla, cuando se dispute la nueva ronda.

La nota negativa en el duelo frente al cuadro auriazul para el entrenador Diego Gavilán fue la expulsión con roja directa de Santiago Arzamendia, quien se perderá los próximos dos encuentros.

El lateral izquierdo, que marcó un golazo de derecha para poner el resultado 2-1 a favor del Ciclón, arremetió con una durísima entrada sobre Rodi Ferreira, quien lo tuvo a mal traer durante todo el partido. El principal candidato para ocupar ese lugar es Luis Vargas, quien ante Luqueño ingresó para recomponer la línea de cuatro en el fondo.

En lo que va del campeonato, Cerro Porteño ya sufrió tres expulsiones, algo que el entrenador manifestó como una situación preocupante, pues al jugar con uno menos siempre se termina complicando el desarrollo del juego.

Los jugadores que vieron la roja fueron Wilder Viera (roja directa frente a Resistencia), no jugó contra Trinidense y Olimpia, Jorge Morel (doble amarilla frente a Olimpia), no jugó contra Luqueño, y Santiago Arzamendia (roja directa frente al Luqueño), no podrá estar ante Libertad y Tacuary.

Por otra parte, Gavilán podrá volver a contar con Jorge Morel y posiblemente con Eduardo Brock, quien se perdió el reciente encuentro por una molestia física, que sufrió en el superclásico.

En el caso que el central brasileño no llegue en óptimas condiciones, Ronaldo de Jesús podría volver a repetir en la zaga central.