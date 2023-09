Romero Gamarra: “Disfruto estar aquí”

“Todavía no sabemos el equipo, pero me gusta jugar por detrás del nueve por ambos costados, disfruto estar acá en cada llamado, estoy feliz y con ilusión de representar al país y podamos llevar a Paraguay al próximo Mundial”, dijo en conferencia de prensa.

“El grupo está muy bien, muy unido con muchas ganas y ojalá podamos comenzar de la mejor manera para darle una alegría a todo el país”, añadió el futbolista naturalizado paraguayo.

Sobre su lesión y cómo se sintió con el acompañamiento de la gente de la selección. “Me sentí bien en el proceso, me vine a atender en Paraguay aquí me acompañaron en la lesión, estoy contento de estar aquí, tenemos que seguir trabajando porque las eliminatorias son muy difíciles, ahora estamos con mucha ilusión y la gente nos recibió bien, agradecemos el cariño”.

No se preocupa mucho por el rival, aunque sí lo respeta. “Trataremos de hacer nuestro juego, lo que venimos trabajando, respetamos mucho a Perú, pero tenemos una idea y esperemos llevarlo a cabo mañana”.

Mencionó que se siente el cariño de la gente. “Sentimos el cariño y el afecto también en Asunción, todo el país nos apoya y esperemos poder ir al Mundial que es lo que todos queremos”.

“La pelota parada es importante, volver a hacernos fuertes en casa, cada detalle es importante, mañana debemos comenzar de la mejor manera, hacer nuestro juego, nos hace falta sentirnos importantes de vuelta”, afirmó cuando fue consultado sobre las jugadas de pelota parada.

Sobre el conocimiento con los compañeros, señaló. “Nos conocemos hace tiempo, sabemos la calidad Miguel y Mati, donde se siente cómodo cada uno. Es importante dentro del campo asociarnos y seguir haciendo nuestro juego”, concluyó.