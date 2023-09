Albirroja en las Eliminatorias: El final dirá qué tan malo...

Que los dos puntos perdidos contra Perú de local y la falta de gol en el estreno en las Eliminatorias Sudamericanas no pasen a ser nuestra sentencia en la pelea por una de las más de seis plazas concedidas a la Conmebol en el Mundial 2026.

Los palos fueron los aliados del arquero peruano Pedro Gallese, pero tampoco se puede dejar de mencionar la ineficiencia de los jugadores en el remate final. Mucho de fortuna a favor del rival que sí tuvo capacidad de aguantar los más de cincuenta minutos del segundo tiempo con uno menos por la expulsión del lateral Luis Advíncula, que no pudo contener a Ramón Sosa.

Lea más: La selección paraguaya vuelve a los entrenamientos: ¿Cuándo viaja a Venezueala?

A propósito del futbolista de Talleres de Córdoba, fue el punto fuerte en el equipo albirrojo y cuando dijo el entrenador Guillermo Barros Schelotto que tenía al sustituto de Julio Enciso (ausente este año por lesión) no se equivocó. En lo que no estuvo fino el técnico fue en las tardías decisiones en los cambios, no se atrevió a meter mayor peso ofensivo frente a un rival que por la expulsión de una de sus figuras no tenía otra opción más que entrar a aguantar el segundo periodo.

El equipo de Barros Schelotto generó ocasiones de gol, no supo embocar y la falta de gol tal vez se hubiese corregido con el tempranero ingreso de Carlos González, Alejandro Romero Gamarra o el mismo Matías Rojas. Pasó otro partido de local contra Perú sin ganar, son once los enfrentamientos sin poder tumbar a este seleccionado y cada vez le cuesta más a la Albirroja arrancar mejor el selectivo de un mundial.

Volviendo a la grata impresión que generó Ramón Sosa, en su estreno en las eliminatorias, se debe sumar lo de Diego Gómez, una de las opciones de llegada y tiro libre. También la aparición del arquero Carlos Miguel, quien parece ser el indicado.

Almirón, más con los médicos

Después del partido de anteanoche, sin goles, el siguiente del primer combo es el próximo martes frente a Venezuela en Maturín. Pero en este corto lapso de tiempo, el ofensivo Miguel Almirón pasará más con los del cuerpo médico que en la cancha.

El equipo médico de la selección informó ayer que el jugador del Newcastle evidencia “una contractura muscular sostenida”, una dolencia que lo obligó a retirarse del campo de juego antes de completar el partido.

Contando los pocos días por delante e incluso el largo viaje, el reporte sanitario al respecto sostiene que “el jugador está con tareas de recuperación. De acuerdo a la evolución, será sometido a estudios auxiliares”. Se confía en que podrá llegar a la confrontación contra los venezolanos, pero considerando la dolencia, por nuestro lado es casi improbable que esté en perfectas condiciones. Queda en campo de los médicos.

Preparando el viaje a...

Ayer el plantel albirrojo se movilizó en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané perfilando otro vuelo, pero esta vez no solo a la frontera, sino a Maturín, donde el martes se enfrenta a Venezuela, a las 18:00. Luego del entrenamiento matinal del lunes, horas después es el viaje a terreno venezolano.