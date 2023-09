Arce prueba, pero no confirma el once de Olimpia

El plantel de Olimpia entrenó en la mañana de ayer de cara al juego de mañana frente a General Caballero JLM, duelo que se pondrá en marcha a las 19:00, en el estadio Manuel Ferreira.

El entrenador Francisco Arce ordenó una práctica de fútbol en la que paró un once, pero que no lo terminó por confirmar. En el mismo no estuvo Richard Ortiz, quien en teoría sería de la partida frente al equipo de Mallorquín, y la novedad fue la presencia del juvenil Paulo Riveros (17 años).

El equipo que paró el Chiqui Arce fue con: Juan Espínola; Víctor Salazar, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zabala; Fernando Cardozo, Paulo Riveros, Marcos Gómez y Hugo Fernández; Brian Montenegro y Guillermo Paiva.

En entrenamiento de hoy será clave para determinar cual será la formación que saldrá al campo de juego en el choque por la fecha 11 del campeonato Clausura.

Por otra parte, el presidente de la entidad de Para Uno, Miguel Cardona, confirmó que están gestionando la ampliación de Para Uno con dos bandejas, una encima de Gradería Sur y otra en Norte. Más los nuevos palcos, la capacidad total sería para 25.000 personas.

En lo que respecta a la deuda con Independiente de Campo Grande por Mateo Gamarra, la misma será saldada ente lunes o martes de la otra semana.