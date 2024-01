Enzo Giménez y lo que dejó el primer juego de Cerro en el Apertura

“Veníamos trabajando bien, hicimos una buena pretemporada. Yo voy a estar en el puesto en el que el profesor me necesite. De lateral derecho me siento bien, ya me adapté hace tiempo a esa posición, hace casi dos años vengo jugando ahí y si el profesor me necesita más arriba o en el centro también lo voy a hacer. Ayer el grupo se comportó, estuvimos correctos e hicimos un gran partido, esperemos seguir así”, señaló Giménez al inicio de la conferencia de prensa.

Habló del trabajo de los laterales en Cerro Porteño. “Ya vieron como quiere jugar el profesor Bernay, con mucha presión, tratando de proyectar a los laterales, el domingo con Arzamendia estuvimos mucho en ataque, pero habrá juegos en los que tendremos que marcar más. Esperemos estar a la altura, con Iturbe me estoy adaptando, hablamos mucho, tiene jerarquía y ayuda bastante, espero hacer una buena sociedad con él”.

“El rendimiento general del equipo es lo más resaltante, después se viene el rendimiento individual. Tenemos varios objetivos trazados, esperemos que podamos alcanzarlos”, añadió el futbolista del Ciclón.

Fue consultado sobre el estadio de Sol de América donde visitará a Sportivo Ameliano. “Tenemos que estar aptos para jugar en el estadio en que el equipo que es local nos lleve, para eso nos preparamos y desempeñarnos en el cien por ciento. Tenemos que centrarnos en nosotros, los que llegaron son muy buenos”.

Mencionó que está feliz por su partido de ayer y que se preparan para ganar el campeonato. “Estoy feliz por el partido que hice ayer, siempre hay que mejorar, siempre queremos ser candidato, Cerro se prepara para ganar títulos, debemos un campeonato a los hinchas y esperemos que esta temporada se dé y seguiremos por ese camino”.

Afirmó que es un sueño para él jugar en la selección paraguaya y tratará de explotar en este 2024 para ir a la selección y que espera cumplir con todos los objetivos trazados ´para esta temporada.