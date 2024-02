Balotta: “El equipo ya no mostraba nada”

“Ya no mostraba nada, no mostró fútbol, no vimos que haya presentado un equipo competitivo, si querés ganar la Sudamericana no podés entrar de la forma que venía entrando, eran raros los equipos que presentaba. Contra Tacuary ganamos apenas”, señaló Pedro Balotta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Está de acuerdo con tomarse el tiempo para definir al reemplazante de Francisco Arce. “Hasta el momento lo conveniente, lo bueno, sería tomarnos el poco tiempo que hay y revisar las carpetas que se puedan presentar. Hay candidatos a nivel de nuestro medio, no tenemos que mirar solo los nombres, si no ya hubiésemos elegido ayer, se barajaron algunos nombres, pero no está nada definido”.

Afirmó que son candidatos un técnico argentino y otro uruguayo, que no tocaron el tema José Cardozo, tampoco hablaron de Julio César Cáceres, pero que sí nombraron a Hernán Rodrigo López.

“No nos vamos a apurar porque a veces se toman decisiones que tenemos que lamentar con el apuro. La participación de Rodrigo ‘Coto’ Nogués es importantísima; él ya está trabajando con Cardona y la Comisión Directiva”, añadió cuando fue consultado si el próximo presidente del decano participará de la elección del nuevo DT.

En estos momentos está interinando Aureliano Torres y no descarta que pueda continuar si le va bien. Además, mencionó que ya habían pensado sacarlo a Francisco Arce en el mes de diciembre. “Yo había dicho que estaba complicada la cosa y lo dije en noviembre. Este Arce fue distinto al que vino en 2015. Su característica era de posesión de pelota, un equipo rápido y algo no le funcionó bien. Muy pocas goleadas tuvo en los partidos que jugaba con Olimpia”.