Carlos Jara Saguier: “La misión está cumplida”

El seleccionador albirrojo manifestó que el convenio que tenía con la Albirroja Sub 23 se extendía hasta la finalización el Preolímpico de Venezuela, y la continuidad queda sujeta a una conversación. “La intención siempre está, pero el convenio que hablamos era hasta el Preolímpico, pero adelantamos que si clasificábamos íbamos a seguir la charla para seguir todos juntos, pero de momento estamos ya cumpliendo la misión. Vamos a descansar un rato y luego charlar, que ellos (dirigentes) marquen las pautas también. Yo estoy muy agradecido, Daniel Garnero vino a darnos una inyección de ánimo muy fuerte, también Andrés San Martín y Justo Villar, los conductores de la selección mayor llegaron aquí para sumar, colaborar y estar en el mismo barco para remar todos juntos”.

El “Bambino” expresó que pese a la desconfianza instalada en la afición hacia su trabajo, siempre creyó en su capacidad. “A mí nunca me interesó si creen o no en mí, yo si creo en mí, yo sé mi capacidad, cuando me toca trabajar voy a hacer lo mejor posible, entonces si no me invitan yo tampoco tengo que ir a ofrecerme, pero cuando me inviten yo quiero aprovechar la oportunidad, por eso estoy agradeciendo a todos los directivos, a todos los jugadores, a los colaboradores, a todos, porque todos aportamos para el bien del fútbol. Yo conozco mi capacidad, pero no voy a presumir que soy mejor que otro, sino cuando me toque la oportunidad, yo sé perfectamente mi alcance y como veo el fútbol”.

El medallista olímpico sostuvo que la gran reacción ante la selección charrúa representó un envión anímico para terminar consiguiendo el objetivo. “Con Uruguay tuvimos un resultado mentiroso, porque cometimos tres errores y recibimos tres goles, Uruguay nunca fue superior a nosotros, pero recibimos cuatro goles. En ese momento le dije a los muchachos que prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0, ellos comprendieron eso y de ahí en adelante, nos fuimos afianzando y fuimos creciendo, cada vez había más confianza en el grupo y en la idea futbolística que teníamos. Nos propusimos a jugar los siete partidos y a llevar la copa, y lo hicimos. Estamos ante una camada de jugadores excelentes, que es el futuro del fútbol paraguayo”.

La delegación campeona arribará al país esta mañana en dos tandas, la primera aterrizará a las 05:00, mientras que el segundo grupo estará en suelo nacional una hora después, a las 06:00.