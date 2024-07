Cocaína incautada en España: Policía asegura que Peña y la Fiscalía sabían sobre cargamento

La Guardia Civil de España incautó en el puerto de Barcelona más de cuatro toneladas de cocaína escondidas en bolsas de arroz como parte de un cargamento que fue enviado desde Paraguay y, al respecto, la Policía Nacional brindó una conferencia de prensa hoy para profundizar detalles sobre el operativo que derivó en la detención de ochos personas en territorio español.

Según el comandante Carlos Benítez, este procedimiento corresponde a “una muestra más de la presencia del Estado en la lucha contra el crimen organizado” y confirmó que el caso ya tuvo su “génesis” en Paraguay al ser la Policía la que habría alertado a los españoles sobre que salía la carga desde nuestro país e iba hacia Europa.

Entre otros detalles, confirmó que todo el operativo se realizaba en coordinación con la Fiscalía e incluso se había reportado esto al presidente de la República, Santiago Peña, aunque hoy la fiscala antidrogas Fabiola Molas dijo que todavía no tiene una comunicación policial oficial sobre la carga. Por su parte, el mandatario había dicho recientemente que la droga ya no sale de nuestro país porque es previamente confiscada.

Al ser consultado sobre este punto, el jefe policial se limitó a decir que probablemente no mencionaban datos sobre este caso porque “se podría echar por tierra operativos que se iban a llevar en España” y por ello toda información era “reservada” hasta la fecha.

Cargamento salió de Paraguay con conocimiento de la Policía

Otro dato que reveló Benítez fue que el cargamento incautado en Barcelona salió del territorio nacional con conocimiento de la Policía, ya que originalmente eran dos y uno de ellos fue intervenido en Paraguay, mientras que el otro fue con destino a España “en cooperación de las autoridades y organismos de inteligencia”.

“Hemos contactado con la Guardia Civil de España por el posible tráfico de cocaína que tenía como punto de partida Paraguay y desembarcaba en Europa; tenían información sensible brindada desde Paraguay y hoy se informa esta conclusión exitosa con 4.020 kilos de cocaína”, indicó.

También detalló que esta carga tendría relación al caso conocido como “Molino San Luis”, al tratarse de la misma firma que estaría vinculada a la incautación de más de 3.000 kilos de cocaína en Villeta en octubre del año pasado.

“La idea nuestra no es solo quedar con la organización en Paraguay, es dar un golpe mucho más grande al crimen organizado. Paraguay no produce cocaína, pero sí es un país de tránsito, un corredor por el que podría llegar droga procedente de Perú, Colombia y facilitando la salida por la hidrovía. No tenemos laboratorios que tengan que ver con cocaína”, concluyó.

