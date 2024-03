Trinidense hace historia en la Libertadores

Tras el empate en Asunción, el segundo partido se desarrolló en la altura de Quito con Trinidense que tenía que ganar para clasificar. En caso de empate, todo se definiría a través de los penales.

Los primeros minutos fueron los famosos de estudio de ambos equipos, pero luego de los cinco minutos el que controló el partido fue el cuadro local a quien le faltaba precisión a la hora de llegar al área de Víctor Samudio.

Trinidense cuando se iba para atrás era por lo que pasaba en el partido, porque El Nacional lo llevaba a eso, porque cuando recuperaba la pelota también iba hacia adelante intentando causar daño a la defensa ecuatoriana.

Los paraguayos tuvieron dos ocasiones claras de gol, la primera fue a cargo de David Villalba que llegó hasta el arco de Chalá y no pudo rematar de buena forma, posteriormente fue en otra jugada de pelota parada con un cabezazo de Romero que quedó en las manos de Chalá. La tercera llegada fue también a través de la pelota parada.

Palacios fue el que tuvo la ocasión más clara para El Nacional. El ecuatoriano ingresó por la derecha y estando solo frente al arco, remató por arriba del travesaño. Después el partido no tuvo muchas emociones, es más, estuvo mucho tiempo parado por choques entre algunos jugadores y el primer tiempo se fue sin goles.

El segundo tiempo comenzó con el equipo local presionando arriba, tratando de llegar con peligro hasta el arco de Samudio. Los paraguayos seguían como en la primera etapa, defendiendo, pero a la hora de salir lo hacían de manera rápida y con mucho peligro.

La jugada más clara la tuvo Balda que tuvo que ingresar por Chere que solo jugó cinco minutos. Balda ingresó solo al área y Víctor Samudio sacó el balón con el pie. Trinidense tuvo a su favor una jugada de Delvalle y el remate de Fernando Romero que se fue afuera.

El Nacional se fue para arriba de manera desordenada, aunque tuvo un par de aproximaciones donde pudo marcar la diferencia. Balda estuvo cerca son un remate que se fue afuera, después Gracia no ejecutó bien un buen tiro libre a su favor.

José Arrúa recurrió a su banca y eso le vino muy bien porque a los 84 minutos el balón llegó hasta el área del El Nacional, Tomás Rayer recibió el balón, dejó atrás a un defensor y cuando salió el arquero colocó de gran forma para el gol de los paraguayos. Salcedo, había avisado minutos antes con un remate que sacó Chalá.

Le quedaban pocos minutos al equipo de Ever Almeida para igualar el partido y buscar los penales. Y no lo logró, el árbitro descontó siete minutos, pero ya no tuvo la eficacia necesaria para igualar y Trinidense consiguió su primera victoria en la Libertadores jugando nada más y nada menos que en la altura de Quito y espera por Colo Colo de Chile o Godoy Cruz de Argentina.