Sportivo Ameliano vs. Olimpia: Ameliano lo hizo de nuevo y eliminó a Olimpia

El decano comenzaba el partido siendo el favorito para llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, es que a Olimpia no le quedaba otra que ganar y llegar a ese objetivo. Sportivo Ameliano, una vez más, quería ser el aguafiestas de los franjeados.

Ameliano fue el que comenzó un poco mejor el partido y antes de los tres minutos tuvo una llegada clara al área de los decanos. Gastón Olveira estuvo muy rápido para atrapar el remate de Alberto Contrera. En Olimpia faltaba la conexión entre los hombres del medio con los delanteros.

Con el correr de los minutos fue Olimpia el que tuvo más la pelota, no era muy constante, pero era el que más quería en el campo de juego ante una defensa de Ameliano que estaba muy bien parada.

Hasta que llegó un tiro libre desde la izquierda, Alberto Contrera envío un gran centro y Julio González anotó el primero con un gran golpe de cabeza, imposible para Gastón Olveira. Olimpia estaba obligado a salir a buscar el empate.

Y tuvo un tiro de esquina a su favor, no se ejecutó de buena forma y salió el contragolpe de Ameliano, Maíz habilitó de gran forma a Alejandro Samudio que ingresó al área y anotó el segundo para su equipo.

Olimpia no encontró la manera de complicar al arquero Rossi que estaba jugando su primer partido en el año. Pratto y Parzajuk estaban en la ofensiva, pero no tenían conexión con sus compañeros de atrás y los ataques no traían cosas importantes.

Así se fue el primer tiempo, en el segundo Olimpia ingresó con Facundo Bruera y Carlos Arrúa, dejó espacios en el fondo que podían ser aprovechados por Ameliano que tuvo algunos contragolpes para anotar más goles, Gastón Olveira fue el que salvó en varias ocasiones a su equipo.

Olimpia comenzó a llegar con pelotazos por arriba buscando a Bruera, Pratto y Parzajuk que estaban en ataque, pero los defensores de Ameliano estaban atentos para sacar los balones que llegaban al área.

Corrían los minutos y los nervios crecían en el decano que no encontraba la forma de llegar a descontar para intentar después llegar al empate. El partido se fue con la victoria de Ameliano que de nuevo volvió a derrotar a Olimpia que se queda sin competencias internacionales en el año.