Norman Rieder: “Lo lógico sería jugar en el Defensores”

“No tenemos definido aún, lo haremos en estos días con el apoyo de la APF, lo lógico sería el Defensores. No sabría decirte, pero estaría lindo por la ubicación que tiene, no sé si está habilitado el estadio”, dijo también con relación al estadio Villa Alegre de Encarnación.

Lea más: Trinidense: Cruces en fases de grupos de Copa Sudamericana

Sobre el primer partido dijo. “Nos toca jugar ante Fortaleza, aunque teníamos entendidos que íbamos a jugar en Potosí. Se repite lo que pasó con Colo Colo donde se habilitó la cancha de Libertad, es un problema lindo para Paraguay porque estamos 6 en copas y son clubes grandes los que vendrán”, hablando también del problema de estadios habilitados en el país par los juegos por Sudamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los premios ya negociaron con los jugadores. “Hemos negociado ya con los jugadores esto que pasamos y pagaremos en estos días, vamos a sentarnos a hablar de lo que se viene. De esos fondos hay que capear los gastos de viaje y los juegos de local, entre todo eso los montos se afinan con porcentajes, vamos a ver con ellos y vamos a arreglar de manera satisfactoria”.

“El premio viene bien, como no logramos entrar a Libertadores, para Trinidense lo que se recibe en Sudamericana es un muy buen dinero, es importante para todos”, finalizó.