Ariel Galeano asegura que a Libertad le faltó eficacia en el clásico “blanco y negro”

“Entiendo el punto, tuvimos muchas situaciones de gol, sobre todo más claras en el primer tiempo, pero en misma cantidad en el segundo, pisamos mucho el área rival y eso es meritorio, no tuvimos la contundencia de otros partidos. No tuvimos tanta claridad en la construcción del juego, no puede ser fácil enfrentar a un rival que ganando podía posicionarse como rival directo, logramos sumar un punto más, que hace que Olimpia no pueda sumar respecto a nosotros, mantenemos una diferencia importante en la tabla. Hoy (ayer), Libertad no tuvo mucha fluidez de juego, pero pisó mucho el área y tuvo muchas situaciones de gol, pero el arquero de Olimpia tuvo gran repercusión al respecto”, analizó el joven entrenador.

Dentro de sus análisis, el conductor del Gumarelo aseguró que en la complementaria levantaron el pie del acelerador, pero que esa situación se produjo por méritos del adversario. “Considero que en el segundo tiempo, sobre todo después de los 20 minutos, hemos bajado un poco la intensidad, es mérito también del rival, que supo encontrar los espacios a las espaldas de nuestros volantes con Parzajuk. Teníamos buenas situaciones, buenas llegadas, pero no estábamos pudiendo concretar, así apostamos a la jerarquía de jugadores que nos podían dar ese último pase, ese último empuje que estábamos necesitando, esa fue la apuesta, algunas veces sale, otras veces no”.

Galeano aseguró también que el plan para el segundo tiempo era poder capitalizar las acciones generadas con los cambios, pero también destacó el equilibrio de los suyos para no ser sorprendidos de contragolpe. “Hablamos en el entretiempo que estábamos teniendo buenas situaciones, que teníamos que tratar de continuar con esas mismas ocasiones de gol que íbamos teniendo, quisimos seguir buscando situaciones para anotar, con los cambios intentamos encontrar ese último pase que estaba necesitando el equipo, que mantenía y seguía teniendo llegadas sobre el arco rival, lo que si me hizo sentir bien fue que en el segundo tiempo, el equipo estuvo equilibrado, porque Olimpia no tuvo grandes contragolpes y las situación más clara que tuvo fue la de Derlis González que patea al costado de la red, que se dio por una mala salida nuestra y no porque quedamos mal parados después de atacar, esa fue la consigna también para el segundo tiempo, de que nuestro equipo no se vea abierto ante posibilidades de contragolpes”.

El técnico repollero valora el punto conseguido en la consigna de seguir sumando más aún cuando se enfrentan a un equipo con aspiraciones de conseguir el título de campeón. “Creemos que es importante que el equipo sume a cada partido, que no deje de sumar, primero eso y por ende vayamos creciendo también en confianza. Soy consciente que hoy (ayer), en cuanto a volumen de juego no fuimos muy eficaces, pero enfrentamos a un equipo que tiene ambición de campeonar y que al ser un equipo grande sin competencia internacional, se jugaba al todo o nada. Pretender que hubiera sido un partido en el que tendríamos mucho espacio para jugar, nosotros sabíamos que no iba a ser así”.

Por último el joven entrenador se refirió a lo que será su primera experiencia internacional, que será el miércoles ante Nacional de Uruguay, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Muy motivado, contento, nosotros cuando asumimos en septiembre del año pasado, sabíamos que teníamos que darle una mano al club, que podía ser de un partido, de tres partidos, de seis partidos, de un mes, de seis meses, y hoy lo estamos logrando sostener, el proyecto de Libertad crece, el club camina por una senda muy buena y queremos que eso se vea reflejado también internacionalmente”.