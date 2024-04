Sub 13: tres partidos disputados y tres postergados

Cerro Porteño vs. Tacuary en el Parque Azulgrana; 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero vs. General Caballero de Juan León Mallorquín en el Unión Ybyraro y Libertad vs. Sportivo Ameliano en Colegialito, fueron los encuentros disputados, mientras que Sol de América vs. Nacional, Sportivo Luqueño vs. Guaraní y Sportivo Trinidense vs. Olimpia serán reprogramados.

En la categoría, el Gumarelo llegó a los 25 puntos y continúa en la cima después del triunfo 5-2 sobre la V Azulada. Por su parte, el Ciclón derrotó 3-0 al Buque y es segundo con 21 unidades. En la próxima ronda, el puntero medirá al Rojo de Ka’arendy, mientras que el escolta visitará al Auriazul.

Resultados de la jornada

LIBERTAD 5 - SPORTIVO AMELIANO 2

Cancha: Colegialito. Árbitro: Jonas Marecos. Asistentes: Liz Pereira y Juan Paredes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Libertad: Josué López; Franco Alfonso, Elvis Flecha (17′ Diego Godoy), Santiago Trinidad y Gustavo Falcón; Thiago Toledo, Denis Almada, Ronal González (49′ Amilcar Amarilla) y Carlo Giménez; Gonzalo Hermosilla (49′ Diego Galeano) e Isaías Ramírez (57′ Jorge Delgado). D.T.: Elder Alfonso.

Sportivo Ameliano: Facundo Barriocanal; Eliam Rotela, Maximiliano Mongelos, Jonathan Palacios (61′ Mateo Silvero) y Dante Paredes; Nahuel Amarilla, Saúl Caballero (61′ Adrián Spezzini), Ricardo Vázquez (50′ Jonathan Recalde) y Thiago Caballero; Aldo Mora (15′ Brahian Sambuchetti) y Francisco Montania (50′ Alan Aquino). D.T.: Robert Noguera.

Goles: 13′ Ronald González, 35′ y 43′ Carlo Giménez, 43′ Denis Almada y 69′ Diego Galeano (L); 2′ Aldo Mora y 7′ Saúl Caballero (SA).

Expulsado: 67′ Josué López (L).

CERRO PORTEÑO 3 - TACUARY FBC 0

Cancha: Parque Azulgrana (Ypané). Árbitra: Carmen Gómez. Asistentes: Álvaro Servian y Bill Villalba.

Cerro Porteño: Vinicius Schreder; Ángel Marecos, Jesús Cantero (ST Jorge Del Puerto), Mario Villasanti y Bruno Escobar; Sthefan Palma, Tihago Alderete, Édgar Páez y Agustín Alvarenga (60′ Rafael Rossato); Édgar Páez (44′ Mathías Salcedo) y Diego Riquelme (ST Leandro Da Silva). D.T.: Aníval Ferreira.

Tacuary: Pedro Villalba; Rodrigo López, Eduardo Soria, Thiago Cardozo (66′ Mateo Viedma) y Martín Mendoza; Kevin Torres (52′ Walther Meza), Carlos Quiñónez (66′ Wendell Bernal), Álvaro Santacruz y Lucas Cristaldo; Fernando Mora (54′ Maximiliano Galeano) y Mauricio Distefano (52′ Tiago Vera). D.T.: Roberto Medina.

Goles: 28′ y 46′ Celso Fromherz, 65′ Ángel Marecos (CP).

Amonestados: 69′ Bruno Escobar (CP) y 71′ Rodrigo López (TFBC).

SPORTIVO 2 DE MAYO 1 - GENERAL CABALLERO JLM 4

Cancha: Unión Ybyraro. Árbitro: Alejandro Recalde. Asistentes: Joel Noguera y Celso López.

Sportivo 2 de Mayo: Iván Pintos; Enzo Benítez, Thiago Vera, Alejandro Núñez (22′ Denis Espinoza) y Mathías Agüero (22′ Santino González); Fernando Jacquet Mathías Melgarejo, Marco Yanes y Sebastián Candia (ST Thomas Lombardo); Santiago Galeano (51′ Esteban Franco) y José Ferreira (22′ Jonathan Noguera). D.T.: Marcelo Cáceres.

General Caballero JLM: Édgar Bernal; Amando Mareco (42′ Carlos Vergara), Marcelo Caballero, Esteban Vera y Victor Giménez (68′ Amado Molinas); Jonathan Morínigo, Anthony González (68′ Martín Martínez), Mateo Saucedo (68′ Cristian Romero) y Gustavo Samaniego (42′ Isaac Alfonzo); Lucas Benítez y Kevin Coronel. D.T.: Cristian Del Puerto.

Goles: 41′ Thomas Lombardo (S2M); 2′, 4′, 18′ y 34′ Mateo Saucedo (GCJLM).

Amonestados: 34′ Thiago Vera (S2M) y 57′ Mateo Saucedo (GCJLM).

Sub 13: la tabla de posiciones del Torneo Anual

Libertad 25 puntos, Cerro Porteño 21, Olimpia 20, Guaraní 17, Nacional 12, General Caballero de Juan León Mallorquín 11, Sportivo 2 de Mayo 9, Sol de América, Sportivo Trinidense y Tacuary 7, Sportivo Ameliano 6 y Sportivo Luqueño 4.

Sub 13: Los goleadores en el Torneo Anual 2024

Kevin Cardozo (Guaraní), 8 goles

Mateo Saucedo (General Caballero, 8

Carlo Giménez (Libertad), 7

Sub 13: la próxima fecha del Torneo Anual 2024

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño

General Caballero JLM vs. Libertad

Nacional vs. Tacuary

Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo

Guaraní vs. Sportivo Trinidense

Sportivo Ameliano vs. Sol de América