Francisco Arce: “Tuvimos diez minutos de terror”

“Tuvimos diez minutos de terror. Para mi los errores fueron básicos y de desatenciones. Después casi lo terminamos perdiendo que me parece iba a ser algo injusto”, fueron las primeras expresiones de Francisco Chiqui Arce, técnico de Guaraní, tras el empate 4-4 con Tacuary.

Lea más: Tacuary vs. Guaraní: Resultado, resumen y goles

Consultado sobre el motivo de los cuatro cambios tempraneros, Chiqui explicó: “No me gustó la línea de tres. El problema estuvo en no despejar, en no salir a presionar al rival. En los tres goles perdimos la marca. Por eso cambiamos de sistema”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la pregunta sobre estar perdiendo 3-0 en tan poco tiempo, Arce recordó: “A favor una vez en un Rubio Ñu vs Olimpia en el 2010. Hicimos tres goles en 14 minutos. Esta es la primera vez que nos pasa en contra, así como es la primera vez que hacemos cuatro cambios en el primer tiempo..