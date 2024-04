Lorenzo Melgarejo: “Cumplimos dejando los puntos en casa”.

“Fue un partido bastante difícil. Nosotros necestábamos dejar los tres puntos en casa y cumplimos con eso. Ahora tenemos que mirar paara adaelante y pensar ya en el próximo encuentro”, manifestó Lorenzo Melgarejo, delantero de Libertad, tras la victoria 2-0 ante Trinidense.

Con respecto a sus escoltas, el delantero gumarelo indicó: “Ellos están haciendo su trabajo así como nosotros. Lo importante es que seguimos sumando y con eso acrecentamos evitamos que se nos acerquen y de paso tenemos la chance de tomar mayor distancia ante cualquier tropiezo de ellos”.

En cuanto a lo individual, Melgarejo explicó: “Al comienzo de año no estaban bien físicamente. Al final del Clausura pasado tuve una lesión y me recuperé justo al terminar el campeonato. Se vinieron las vacaciones y luego solo tuvimos dos semanas de preparación física. Por suerte me di cuenta a tiempo, comencé a trabajar aparte y en varios partidos estuve ausente por ese motivo. Hoy estoy bien nuevamente y eso se ve en campo”.