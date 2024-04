La tabla de posiciones: Libertad, Cerro Porteño y Olimpia en la pelea por el título

El torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo finalizó la décima cuarta ronda. La fecha dejó a Libertad, Cerro Porteño y Olimpia como los únicos que pelean por el título de campeón. La diferencia entre los tres continúa siendo la misma después de sus victorias: 2-0 a Sportivo Trinidense, 2-0 a 2 de Mayo y 1-0 a Nacional, respectivamente.

Lea más: “Soy muy consciente de que el equipo debe mejorar y mucho”

El Gumarelo alcanzó los 32 puntos y aventaja por 6 al Ciclón, que está segundo, con 26. Por su lado, el supercampeón lleva 7 de diferencia sobre el Decano, que ocupa el tercero lugar, con 25. El campeonato tiene 24 unidades por disputar y todavía falta que se enfrenten entre sí: Libertad vs. Cerro Porteño; Cerro Porteño vs. Olimpia y Olimpia vs. Libertad.

Fútbol paraguayo: la tabla de posiciones