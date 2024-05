Julio César Cáceres: “Este resultado me deja preocupación”

“Este resultado me deja preocupación, por la forma que encaramos el compromiso, que para nosotro era la última chance para intentar meternos en la pelea por el segundo lugar en el Grupo. Pero no me gustó para nada la forma en que iniciamos. Últimamente parece que estamos bloqueados, no es la manera ni la actitud que hay que encarar los partidos de Copa”, manifestó Julio César Cáceres, entrenador de Luqueño, luego del empate 0-0 frente a Coquimbo Unido.

En otro momento, el técnico auriazul indicó que no supieron como sacar adelante el juego ante la propuesta rival. “Tampoco supimos contrarrestar la forma en la que vino a jugar el rival, que era esperar nuestro error para intentar lastimarnos. Nosotros intentamos tener claridad de atrás hacia adelante, pero no lo pudimos conseguir. Por su parte, el rival las situacione claras que tuvo fueron por errores nuestros”.

“Cuando comenzamos la doble competencia fue que se empezó a ver la irregularidad en el equipo. Pero la actitud muchas veces supera lo que es el cansancio. En el fútbol es normal sentir cansancio pero lo que no es bueno es demostrarlo demasiado y eso a veces lo hacemos, algo que a mi no me gusta. Esas actitudes hablan mucho y los rivales se percatan, eso lo aprovechan”, finalizó el Emperador.