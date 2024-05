Allanan propiedad del ex diputado Miguel Cuevas e incautan máquinas de criptominería

El fiscal Alfredo Ramos Manzur de la Unidad fiscal N°3 acompañado de los efectivos policiales de Delitos Económicos se constituyó en la propiedad del ex parlamentario Cuevas y con el mandamiento judicial dictado por la jueza Zusan Domenech, ingresaron al inmueble. La ANDE estima que el daño patrimonial superaría G. 873 millones mensuales.

Los intervinientes encontraron que parte de la estructura donde se encontraban las máquinas procesadoras de criptomonedas fue derribada y se presume que en horas de la noche de ayer y madrugada de hoy se pudo haber sacado del lugar más máquinas por otros caminos alternativos. Esto atendiendo a que en el acceso principal desde ayer ya había custodia policial.

Lea más: Mega instalación para criptominería fue allanada ayer consumía más electricidad que toda la ciudad de Quiindy

En el lugar se acercó el abogado Nelson Cardozo, conocido por defender a los involucrados en criptominería, alegando que el inmueble fue arrendado por Ramona Peralta desde el pasado 20 de abril, en G. 21 millones mensual. El mismo sólo quiso que se incaute el transformador de 3150 KVA y no así las 396 máquinas. Sin embargo, el NIS de la ANDE sigue apareciendo a nombre del ex diputado Cuevas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Quiindy allanan un local donde funciona criptominería e incautan 705 equipos

El jefe de Asistencia Jurídica de la División de Pérdidas, de la ANDE Diego Fernández, dijo que la denuncia realizaron ayer ante la Fiscalía y pidieron orden de allanamiento, que recién esta mañana se dio y se confirmó la sospecha que tenían sobra la sustracción de la energía eléctrica y se verificó que estaba montada una granja minadora de criptoactivos.

Pidió se incauten todas las evidencias como transformadores, equipos de minadores y que quede resguardado en el Ministerio Público. Dijo que no se tiene aún cuantificada la pérdida para la Ande, pero que fácilmente por la potencia instalada, este tipo de transformador de 3150KVA, estaría distribuyendo en forma diaria, energía eléctrica a 4.100 familias.

<b>Sin autorización de la Ande se cambió de monofásico a trifásico</b>

Para el inmueble allanado cuya factura aún sigue a nombre del ex diputado la línea de uso era solo monofásica, pero se constató que se realizó conexión directa a la línea de media tensión y se aumentó a trifásica, sin que se haya solicitado dicho cambio a la ANDE.

El abogado Félix Méndez, representante legal del ex diputado Cuevas, manifestó que el ex parlamentario arrendó en abril pasado su inmueble a Peralta, pero que desconocía cual era la actividad que se iba a realizar dentro de la propiedad. Considera que el mismo no tiene nada que ver con la investigación que inició en la fecha el fiscal Manzur.