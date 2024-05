Luqueño 0-Olimpia 2: El Expreso avanza a los tumbos

Vencer sin convencer, una costumbre

El partido en su primer tiempo fue discreto. Dentro del nivel bajo, el que intentó por lo menos fue el Sportivo, con presión y avances utilizando las bandas, al menos para demostrar que es un equipo trabajado, a tal punto de contar con el único remate al arco de toda la etapa inicial. El disparo de Alexis Villalba fue bloqueado por Gastón Olveira.

Pobre propuesta franjeada contrastada con la rica historia de un club que no se merece el presente deportivo, sin el protagonismo futbolístico de los años gloriosos. Ningún avance “como la gente”. Al no contar con un funcionamiento colectivo, dependía de las individualidades, que no aparecían.

Fue un duelo cortado, con un choque de cabezas entre Saúl Salcedo y Marcelo Ferreira, que sigue sin justificarse en Luqueño, al igual que otros compañeros que generalmente son suplentes y que al ingresar, en vez de mejorar el desempeño, lo disminuyen.

A vestuarios, con muy poco que resaltar. Cinco tarjetas amarillas y una etapa más que tranquila para Alfredo Aguilar, sin intervenciones.

En el segundo tiempo, el panorama mejoró, felizmente. Un Luqueño mermado en lo físico, como casi siempre ocurre y Olimpia más animado, que insinuó con dos intervenciones de Salcedo y con cabezazo de Cano sin fuerza, hasta batir la portería contraria.

Sin que le cascoteen el rancho ni mucho menos, Olveira fue figura, por sus dos grandes intervenciones para tapar los remates de Diego Fernández. La importancia del momento.

Una falta tonta al borde del área del experimentado Leguizamón contra Redes le dio al Expreso la posibilidad de gol, que llegó con el potente tiro libre de Román, aprovechando el hueco dejado por Fernández en la barrera.

En su intento por revertir la situación, Luqueño se regaló totalmente atrás. En tiempo adicional, Bruera aplicó el golpe de gracia tras el pase de Derlis González, configurándose el “resultado mentiroso”, porque no hubo dos goles de diferencia entre un elenco y otro. La cuestión pasó por la jerarquía.

Arquero como figura no es buena señal

El arquero Gastón Olveira (31 años) fue la figura del partido, lo que marca que Olimpia no tuvo un buen desempeño.

“El equipo viene haciendo un gran esfuerzo. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero nos mentalizamos en hacer la mayor cantidad de puntos y pelear hasta el final”, expresó el uruguayo.

El capitán de Luqueño, Jorge Mendoza (35), lamentó la caída. “Lo perdimos por inocente, por una desatención. Sabíamos que ante este tipo de rivales no podíamos cometer errores e hicimos una falta ahí innecesaria y después no abrimos en la barrera. La verdad es increíble cómo perdemos; tuvimos para ganar, con chances de gol claras antes que ellos. Si queremos pelear arriba no podemos cometer este tipo de errores”, indicó.