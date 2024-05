Primera B: Atlántida vuelve a alcanzar al “Kelito”

Estadio: Don Isidro Roussillón Pascottini (Villa Hayes). Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Lorenzo Giménez y José Duré. Cuarto árbitro: José Franco.

Benjamín Aceval: Roque Cardozo; Julio Tíntel, Luis Benítez, Rodrigo Leguizamón, y Willian Villan (46′ Pedro González); Kevin Quiñónez Fernando Acuña, Manuel Maciel (57′ Wesley Laurindo) (83′ Ronald Sanabria), Elias Saavedra (66′ Junior Quiñónez); Joel Aquino y Santiago López. D.T.: Rubén Roussillón.

Atlántida: Fernando Rossitto; Alexander González, Francisco Gasparini, Paulo Da Silva y David Quintana (81′ Hugo Santacruz); José Ávalos, Aldo Riveros (31′ Luis Rodríguez) (92′ Francisco Ojeda), Víctor Medina y Mario Navarro (81′ Guillermo Ayala); Lucas Villalba (46′ Angelo Cabrera) y Anderson Medina. D.T.: Oscar Sosa.

Goles: 72′ Angelo Cabrera, 84′ Hugo Santacruz (A); 76′ Pedro González (BA). Amonestados: 20′ López (BA); 43′ Rodríguez, 56′ Ávalos, 75′ Navarro, 86′ Santacruz (A). Expulsado: 63′ Tintel, con doble amarilla (BA).

La quinta desde mañana

La quinta ronda del torneo de la tercera categoría de la APF se pone en marcha mañana, con la fecha de adelanto, que finaliza el jueves.

* Mañana, a las 10:00: 12 de Octubre SD-12 de Octubre de Itauguá, en el estadio Rafael Giménez. A las 15:30: 24 de Setiembre vs. Olimpia de Itá, en el Próculo Cortázar; Sportivo Limpeño vs. Cristóbal Colón Ñemby, en el Optaciano Gómez; Sport Colombia vs. Deportivo Capiatá, en el Alfonso Colman; Cristóbal Colón JAS vs. Presidente Hayes, en el Herminio Ricardo; Silvio Pettirossi vs. 3 de Febrero RB, en el Bernabé Pedrozo; River Plate vs. 3 de Noviembre, en los Jardines del Kelito.

* Jueves, a las 10:00: 29 de Setiembre vs. Benjamín Aceval, en el Salustiano Zaracho; Atlántida SC vs. General Díaz, en el Juan B. Ruíz Díaz.