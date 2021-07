Arce: la Copa, Cardozo Lucena y la selección

“Llegó lesionado, hoy nos confirmaron, mañana haremos oficial, pero tiene una lesión importante en la pantorrilla, como un desgarro y le llevará un tiempo importante que es difícil prever, al principio no estará para el martes”, señaló con relación a Ángel Cardozo Lucena.

Sobre el amistoso dijo. “Entrenamos con una forma de jugar en este periodo que fue la segunda opción que utilizamos hoy en el segundo tiempo, nos pareció la más adecuada, en el primer tiempo cometimos muchos errores, tenemos estos días para ajustar los detalles y llegar de gran forma para el martes”.

“Nuestra principal duda hoy es nuestra defensa, hay algunos que no pueden participar, vamos a definir eso en estos días para ver quien acompañará a Alexis. Carrascal está cada vez mejor, adaptado a sus compañeros y al ritmo de juego, está en buena forma”, añadió.

Sobre lo que le falta a su equipo afirmó. “El ritmo, el vértigo que necesitamos en la vuelta, ellos tienen gente rápida, eso hay que depurar en estos días, vamos a llegar bien para ese partido”.

Ya no busca un central y si puede venir un volante más. “En este último tiempo estuvimos detrás de un zaguero central y no lo pudimos conseguir, por ahora, estamos completos, ahora surgió el tema de Cardozo Lucena veremos si estamos a tiempo de buscar a alguien”.

“La preocupación es encontrar a alguien para sustituir a Cardozo Lucena, Luis Fariña está muy bien y me pone contento que este en el plantel”, añadió.

No quiso hablar de la selección. “He tomado una decisión personal, hace rato que no hablo de la selección por distintos motivos, porque me sigue haciendo daño porque no supimos clasificar con Venezuela, prefiero no opinar”, concluyó.