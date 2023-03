El rival de Cerro Porteño llegó al país para la vuelta de la Fase 3

El rival de Cerro Porteño en la Copa Libertadores aterrizó el martes en el país para disputar la revancha de la Fase 3 del certamen. El Ciclón recibirá al Fortaleza el jueves, a las 19:00, en La Nueva Olla con el objetivo de clasificar a la fase de grupos del certamen, la prioridad deportiva y económina. La serie arrancará con ventaja para el Azulgrana, que triunfó 1-0 en la ida.

Lea más: El rival de Cerro Porteño empató con el Ferroviário de la Serie D

El Tricolor do Pici, que llega a la vuelta con una racha de tres cotejos sin victorias, viajó a Asunción con 25 jugadores, entre los que no aparece Tinga, quien sufrió una contractura muscular. El domingo, el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda había alineado un equipo con titulares y suplentes para disputar las semifinales del Estadual Cearense (1-1 vs. Ferroviário de Serie D).

A diferencia del primer choque ante el conjunto de Barrio Obrero, el DT realizó 6 cambios: Joao Ricardo reemplazó a Fernando Miguel en el arco; Britez por Tinga; Lucas Sasha por Calebe; Lucas Crispin por Romarinho, Guilherme por Hércules y Yago Picachu por Bruno Pacheco. El resto, repitió: Marcelo Benevenuto, Titi, Caio Alexandre, Tomás Pochettino y Thiago Galhardo.

Lea más: Libertad líder; Guaraní escolta y dónde están Olimpia y Cerro