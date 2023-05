Gustavo Gómez entrenó con protector y estaría ante Cerro Porteño

Gustavo Gómez volvió a entrenar este martes con el resto del plantel del Palmeiras. El capitán del Verdão sufrió el fin de semana un golpe en la cara, motivo por el cual abandonó el clásico paulista contra el Santos por la Serie A de Brasil al finalizar el primer tiempo. Posteriormente, el cuerpo médico confirmó que el paraguayo sufrió una fisura en el rostro.

A causa de la lesión, la presencia de Gómez para medir a Cerro Porteño estaba en duda, pero tanto el lunes como en la sesión matutina en la víspera del partido, el zaguero activó con normalidad y estaría a disposición de Abel Ferreira para el viaje a Paraguay. En la práctica de esta mañana, el jugador utilizó un protector a la altura de los ojos y la nariz.

“Gustavo Gómez se entrenó con la escuadra del Palmeiras y lució esta máscara protectora en la cabeza, luego de sufrir una pequeña fisura facial ante el Santos. La tendencia es que el jugador viaje con la plantilla a Paraguay, donde Verdão se enfrentará a Cerro Porteño, por la Libertadores”, informó en Twitter el periodista brasileño de Globo, Junior Venezi.

Aunque el club todavía no relevó la nómina de convocados por el técnico portugués, en el Alviverde tienen expectativas sobre Gómez, quien había marcado y asistido en el duelo de ida, en la victoria local 2-1 sobre el Ciclón en el estadio Morumbí. En la presente temporada, el ex Libertad anotó otros dos tantos: vs. Barcelona de Guayaquil y vs. Tombense (Copa de Brasil).