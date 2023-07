Diego Gavilán, el técnico de Cerro Porteño: ¿Pero quién dirige el sábado?

Diego Gavilán asumirá en reemplazo de Facundo Sava y dirigirá a Cerro Porteño por el resto de la temporada 2023. Sin competencia internacional, el Ciclón apunta a un entrenador de la casa. Pero la asunción del DT no será inmediata: el ex jugador está en Chile, al frente de la Sub 20, que el jueves disputará las semifinales de la Copa Libertadores de la categoría.

Mientras Gavilán y los canteranos están con la cabeza en un histórico pase a la final del torneo continental, el coordinador de las formativas, Víctor Bernay, tomó el mando del plantel en un interinato que duraría hasta el sábado 15 de julio, fecha en la que el conjunto de Barrio Obrero visitará a Sportivo Ameliano en Encarnación por la segunda fecha del torneo Clausura 2023.

Diego Gavilán, por una segunda vez en Cerro Porteño

No será la primera vez que Gavilán esté al frente de la plantilla: este año, el estratega condujo el choque entre Cerro Porteño-Guaraní por la tercera ronda del torneo Apertura 2023, poco después de la salida de Francisco Arce y antes de la llegada de Sava. Es más, en Primera División suma un 43 partidos entre el Azulgrana, Deportivo Capiatá, Sportivo Trinidense y Sol de América.

