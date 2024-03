“Cerro Porteño se maneja como un club de la Intermedia”

Un grupo de hinchas de Cerro Porteño fueron el lunes hasta La Nueva Olla para protestar contra Juan José Zapag. El Ciclón suma una racha de 6 partidos sin victorias, con 5 empates consecutivos, y está en el séptimo puesto del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. El momento también llevó a la directiva a buscar un nuevo técnico a pesar de que Víctor Bernay dirigirá el sábado.

La mala actualidad del Azulgrana genera el malestar de los aficionados, pero solo unos pocos acudieron a Barrio Obrero para reclamar al presidente. “Nosotros no le faltamos el respeto a Juan José Zapag, pero debe ponerse las pilas. Estamos huérfanos de presidente, el club se maneja como un club de Intermedia (Segunda Categoría)”, expresó Javier Usher al Cardinal Deportivo.

“Juan José Zapag nos trató de ‘pelagatos’”

“Que Zapag golpee la mesa, que haga algo, que no sea un presidente ausente. Y si no le da el cuero que se vaya a su casa y le vamos a pagar en cuotas lo que se le debe (…) “Nos trató de ‘pelagatos’ (Juan José Zapag) pero nosotros somos socios, pagamos y tenemos derecho a reclamar”, añadió el socio azulgrana sobre las declaraciones de Zapag ante una manifestación en 2023.

Usher también apuntó a los futbolistas y a Fernando Jubero, el gerente deportivo. “Hay jugadores que ya no pueden seguir, deben ir a otro lado. Hay jugadores que caminan en la cancha”, señaló sobre los jugadores. “Él está ahí, no se sabe que función cumple, se lava las manos y cobra un gran sueldo, pero no se ve su trabajo”, criticó el simpatizante sobre la tarea del español.