Juan José Zapag: “Los ofendidos son unos pocos y nunca le dieron nada a Cerro”

Cerro Porteño realizó este sábado la Asamblea Ordinaria del periodo 2023 en La Nueva Olla. El balance presentado del ejercicio anterior fue aprobado por la mayoría de los socios presentes. Pero antes del inicio y en medio de la junta, un grupo de opositores insultó, abucheó y pidió la renuncia de Juan José Zapag, quien no pudo leer la memoria.

Después de la asamblea, el presidente habló y mencionó que “no feliz por la forma en que no me dejaron hablar”. “Feliz por el apabullante éxito en la probación. No feliz por la forma en que no me dejaron hablar. Deje de hablar porque no voy a permitir que me falten el respeto. Ya fue suficiente el respeto que me faltaron”, expresó Zapag a ABCTV.

“Nosotros hacemos, procuramos y si no sale, perfecto”

“Por unos cuantos pocos que están ahí, que están ofendidos y nunca le dieron nada a Cerro. Yo digo: ‘¿Quién es el que tira la piedra?’ Es el que no hizo nada. Nosotros hacemos, procuramos y si no sale, perfecto- Lo sentimos más que ellos porque nosotros los vivimos acá, laburando, invirtiendo y rompiéndonos”, disparó Zapag por los socios que criticaron.