Guaraní y el objetivo de ampliar la ventaja en la cima del torneo

El torneo Clausura tuvo dos semanas sin actividad por las Eliminatorias Sudamericanas. Un día después de la victoria de la selección paraguaya 2-1 sobre Venezuela, el certamen reanudó la competencia con el empate 1-1 entre Nacional y Sol de América. Este sábado, en la continuidad de la octava jornada, entra en acción el solitario puntero y único invicto del campeonato: Guaraní. El Aborigen recibe a Guaireña, a las 20:15, en el Rogelio Silvino Livieres.

Los dirigidos por Fernando Jubero son líderes (17 unidades) con cinco puntos de ventaja sobre Cerro Porteño y el Danzarín. El objetivo del Aurinegro es ampliar la distancia con respecto al Ciclón, principal adversario en la pelea por el título y que el domingo visita (17:00) al 12 de Octubre de Itauguá sin Jean Paulo Fernandes (suspendido), Alberto Espínola (lesionado), Federico Carrizo (cuadro gripal) y Mauro Boselli (con permiso por razones familiares).

Jubero, quien según Javier Acosta no recibió ningún llamado de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para reemplazar a Eduardo Berizzo, modifica el equipo por la ausencia de Alfio Oviedo. En el último partido antes del clasificatorio mundialista, el delantero sufrió una lesión muscular y a pesar de la pausa, no completó la recuperación. Por otra parte, el entrenador recuperó a los seleccionados Marcos Cáceres y José Florentín, quienes aparecen en el once.

Las formaciones y los árbitros de Guaraní-Guaireña