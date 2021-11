Jorge Valdez Chamorro reclama a Guaraní

Además de enfocarse en la definición del Clausura, Guaraní ahora lidia con un reclamo hecho por su jugador Jorge Valdez Chamorro. Rodrigo Codas, abogado del futbolista, indicó que “la denuncia está hecha en los órganos correspondientes, que es la Asociación Paraguaya de Fútbol”.

Se trata de un “atraso de salario”. Codas explicó en charla con el Cardinal Deportivo que Valdez “firmó contrato a préstamo con opción de compra. Desde que arrancó el año nunca le pagaron el sueldo como corresponde. Se le adeuda plata desde febrero”.

“No es la primera vez que me toca demandarle a Guaraní. El año pasado tuve tres”, añadió. El abogado detalló que “el jueves le pedí una reunión a Javier Acosta. Me recibió. Le adelanté la situación y le que si no se soluciona vamos a tener que demandar”.

Al ser consultado por qué esto salió a la luz a días de la definición por el título, respondió: “Termina su contrato en diciembre. Si no reclama ahora, ¿cuando lo hará?”. Además, afirmó: “Creo que hemos agotadas las instancias”. Guaraní chocará con Cerro Porteño el sábado 4 de diciembre, a las 20:30, en el Rogelio Silvino Livieres.